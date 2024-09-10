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巴西野火烟霾笼罩大城市 阿根廷乌拉圭也受害

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（法新社里约热内卢9日电） 亚马逊雨林和巴西其他地区强烈野火所产生的烟霾，今天让圣保罗和里约热内卢等大城市呼吸困难，并且还一路飘入邻近的国家。

巴西国家太空署（INPE）研究员龙戈（Karla Longo）说，卫星影像显示，巴西有60%的面积都受到烟霾影响。

她又说：「如果考虑到邻国和大西洋受波及的区域，昨天受到影响的面积约为1000万平方公里。」

阿根廷和乌拉圭有关当局也通报，巴西大火产生的烟霾，今天影响了两国的部分地区。

根据空气品质监测公司IQAir的数据，在全球污染最严重的大城市排行榜中，拉丁美洲最大城市圣保罗（Sao Paulo）今天名列前茅。

圣保罗今天的「空气中细悬浮微粒」含量达到每立方公尺69微克，是世界卫生组织（WHO）建议限值的近14倍。

滨海城市里约热内卢（Rio de Janeiro）的居民，也正努力应对细悬浮微粒含量达到建议限值5倍的问题。

巴西有关当局将最近境内多数大火都归咎于人类活动，而这些通常与农业活动有关。

美国国家海洋暨大气总署（NOAA）今天的卫星影像显示，一团浓厚的灰色烟雾笼罩着安地斯山脉（Andes），且正缓缓地向南美洲南部飘散。

气象学家西亚斯（Estael Sias）告诉法新社说，这是由于「风将烟霾引向南方」。

巴西国家太空署的数据显示，今年以来亚马逊地区的火灾场次，几乎是2023年同期的两倍。

最近几天，巴西其他地区一直在对抗可怕的野火。（译者：纪锦玲）

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