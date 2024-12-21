开车撞耶诞市集2死逾60伤 德国警方逮沙乌地男嫌

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（法新社德国马德堡20日电） 德国东部马德堡（Magdeburg）今天发生汽车高速冲撞耶诞市集事件，造成至少2人死亡、60多人受伤，案发现场血迹斑斑，警方逮捕一名沙乌地阿拉伯男子。

德国东部萨克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）邦总理哈舍罗夫（Reiner Haseloff）在案发现场发表谈话表示，犯嫌是一名来自沙乌地阿拉伯的50岁医师，住在萨克森-安哈特邦，但未透露他的姓名。案发地点已被封锁，由警方看守。

哈舍罗夫告诉媒体：「我们已逮捕行凶者，他是一名来自沙乌地阿拉伯的男子，是一名自2006年起住在德国的医师。」他称这场攻击对马德堡市与全国来说都是一场「灾难」。

哈舍罗夫说：「根据我们目前所知的资讯，他是单独犯案，因此我们不认为会有任何进一步的危险。」

警方表示，这辆车子「驶过耶诞市集至少400公尺」，沿路造成人员死伤，市中心市政厅广场血迹斑斑。

救护车与消防车赶到混乱的事发地点，现场有蓝色紧急灯亮起、警笛鸣响，伤势严重的民众躺在地上接受治疗或被火速送医。

「明镜周刊」（Der Spiegel）引述安全消息人士说法报导，一辆黑色的BMW车子在当地时间晚间7时过后不久高速冲过群众，当时耶诞市集挤满了狂欢民众。

哈舍罗夫说，这名沙乌地男子开着一辆租来的车子撞进耶诞市集，车子挂着慕尼黑（Munich）车牌。

「世界报」（Die Welt）报导，在车子的乘客座椅上发现一件行李，「不清楚里面是否有爆裂物」，又说「有关当局尚未排除这个情况」。

马德堡市政府在脸书（Facebook）发文表示，有15人伤势危及性命，另有37人重伤、16人轻伤。

德国总理萧兹（Olaf Scholz）也在第一时间于社群媒体X发文说：「来自马德堡的消息引发最深的担忧。」

他说：「我们的心与罹难者和他们的家人同在。我们与他们和马德堡民众站在一起。我要感谢在这些焦虑时刻尽心尽责的救援人员。」

哈舍罗夫说，萧兹预计明天将到马德堡。

沙乌地阿拉伯外交部则是谴责这起攻击事件，在社群平台X发表声明说，沙乌地政府向德国人民和受害者家属表达声援，并「坚决反对暴力」。