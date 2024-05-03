德国谴责俄罗斯对社民党发动网攻 警告后果自负

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（法新社雪梨3日电） 德国今天谴责俄罗斯由国家支持的骇客对德国执政党社会民主党（SPD）的成员进行「令人无法容忍」的网路攻击，警告将面临后果。

正在澳洲进行访问的德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）表示，有关社民党去年遭到网攻的幕后黑手是谁，德国联邦政府刚刚完成调查。

她在一场记者会上说：「今天我们可以毫不含糊地表示，我方把这场网攻归咎于名为APT28的团体，这个团体由俄罗斯的军事情报单位领导。」

「换句话说，这是俄罗斯对德国进行由国家支持的网路攻击。这绝对是不可容忍和不能接受的，将会带来后果。」

APT28也被称为「魔幻熊」（Fancy Bear），这个团体被控在世界各国发动过数十次网攻。

贝尔伯克并没有提供更多关于社民党遭到网攻的细节。

欧洲联盟电脑紧急应变小组（CERT-EU）去年指出，有一则德国媒体报导披露，社民党一名主管去年1月遭到网路攻击，「可能导致资料外泄」，且据报有「具体迹象」显示攻击来自俄罗斯。

贝尔伯克今天在南澳州（South Australia）首府阿得雷德（Adelaide）与澳洲外长黄英贤会晤，会后在记者会上发表上述谈话。