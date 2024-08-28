德地方选举 反移民政党可望大有斩获

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（法新社柏林28日电） 前东德地区的图林根邦和萨克森邦9月1日将举行议会选举，选举结果可能不顺德国总理萧兹的意；德国另类选择党则可望大有斩获。

图林根邦（Thuringia）与萨克森邦（Saxony）选举于索林根（Solingen）持刀袭击事件仅一周之后登场。这起事件造成3人丧生，震憾德国，凶手疑为一名叙利亚寻求庇护者，引发社会针对移民议题激烈论战。

民调结果显示，反移民的德国另类选择党（AfD）将以约30%选票，在图林根邦议会取得最多席次；在萨克森邦则将与保守派政党基督教民主党（CDU）不相上下。

不过，即使胜选，德国另类选择党在这两个邦都不太可能执政，因为没有其他政党愿意与它结盟而取得议会过半。

尽管如此，在明年全国性大选前的这场地方选举中惨败，这对萧兹（Olaf Scholz）的社会民主党（SPD），以及绿党（Greens）、自由民主党（FDP）等联合政府中其他成员而言不是好兆头。

民调显示，社会民主党在这两个邦只能拿到约6%选票。

同为前东德地区的布兰登堡邦（Brandenburg）也将于9月举行选举，德国另类选择党则以约24%支持度领先。

德勒斯登工业大学（Dresden University of Technology）政治学教授克诺伊尔（Marianne Kneuer）告诉法新社，3个邦的局面略有不同，但「无论如何，德国另类选择党将凝聚大量的选票支持」。