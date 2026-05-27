德州检察长派克斯顿赢得共和党提名 川普影响力再受关注

afp_tickers

3 分钟

（法新社休士顿26日电） 美国总统川普力挺的候选人、现任德州检察长派克斯顿在激烈的共和党初选决选中击败现任联邦参议员柯宁，进一步巩固川普在党内的影响力。

投票结束后，福斯新闻（Fox News）和美国有线电视新闻网（CNN）迅速宣布派克斯顿（Ken Paxton）胜出。尽管国会山庄的议员们已开始对美伊战争、白宫宴会厅兴建计画以及盟友补偿基金等问题表达不满，这场胜利凸显川普对共和党政治人物仍具有重大影响力。

柯宁（John Cornyn）是4任资深联邦参议员，也是共和党前党鞭。年初时他还被视为建制派热门人选，但川普在选战后期公开表态支持派克斯顿，使选情出现关键转折，而柯宁则成为最新1位因与川普路线相左而落败的共和党现任议员。

多年来63岁的派克斯顿饱受法律、道德争议和个人丑闻困扰，包括2023年遭共和党主导的德州众议院弹劾、贿赂与不当行为指控，以及离婚纠纷等。

他最终在德州参议院的弹劾审判中获判无罪，并长期声称相关指控是出于政治动机。

相形之下，74岁的柯宁自2002年起担任德州联邦参议员，与州内捐款人及华府共和党领导阶层关系深厚。

川普上周末在社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文称赞派克斯顿是「忠诚的斗士」，称他一直与「你们最爱的总统，我」站在一起，同时抱怨柯宁未全力支持他的政策。

派克斯顿将在11月期中选举与民主党候选人、州众议员塔拉里格（James Talarico）一决高下。

共和党在德州仍占据优势，2024年川普以近14个百分点的优势赢得该州。但民主党人认为，由于派克斯顿较具争议性，他的「包袱」可能有助他们取得突破机会。