德法波「威玛三角」柏林秀团结化解援乌歧见

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（法新社柏林15日电） 德国、法国和波兰领袖今天展现团结力挺基辅，齐聚柏林就援乌抗俄消除歧见。德法早先因援乌议题各有看法，主要在于萧兹拒绝提供德制长程飞弹攻击俄罗斯后方。

法国总统马克宏表示3国组成的「威玛三角」（Weimar Triangle）会团结一致，「绝不让俄国获胜，会支持乌克兰人民到底。」威玛三角指的是德、法、波兰3国于1991年成立的政治合作平台。

站在马克宏和波兰总理图斯克（Donald Tusk）身旁的德国总理萧兹（Olaf Scholz）表示「只要有需要」，盟友将持续提供援助。

萧兹告诉媒体：「俄国总统应该要知道，我们不会放松对乌克兰的支持。」但萧兹并未给记者机会提问。

在今天三方会谈前，萧兹与马克宏共同澄清几周以来两人在军援乌克兰议题上出现公然分歧。当时两国在军援乌克兰长程飞弹及会否卷入俄乌战事等歧见日深，恐破坏盟友间的合作。

马克宏2月底打破禁忌，称西方不应排除派兵援助乌克兰可能性，此话引发德国和其他欧洲伙伴的严厉回应。

马克宏仍未收回他的立场，不过也强调西方盟国在派兵一事上不会主动。他今天说：「我们将继续保持如第一天所采取的那样，即永远不会让事态升级。」

图斯克说，今天的会议显示有关挺乌一方出现裂痕之说「不正确」。他在峰会前表示，三方必须「动员整个欧洲」为基辅提供急需的援助。

乌克兰最近面临一系列战场挫败，炮弹严重不足，西方援助也近枯竭。

欧盟正努力加强国防工业的武器和弹药生产，但随着战争进入第3年，军武产量的提升仍很挣扎。

是否援助乌克兰能深入打击俄国境内的远程武器，始终让萧兹头疼。尽管基辅屡屡呼吁，但萧兹仍拒绝提供德制长程金牛座（Taurus）飞弹，让他的压力日增。

萧兹解释，部署长程飞弹恐使德国官兵卷入俄乌冲突，导致战事升级。这个问题也是萧兹和马克宏间出现关系紧张的一个根源，马克宏一度意有所指地敦促盟友支持乌克兰，「不要当懦夫」。