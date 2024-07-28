戈兰高地遭火箭弹攻击12死 以色列控真主党越过红线

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（法新社耶路撒冷28日电） 以色列外交部今天说，黎巴嫩真主党发射火箭弹攻击以国占领区戈兰高地的行动「已越过所有红线」。以国将这次造成12名年轻人丧生的袭击归咎于真主党，但真主党否认与此有关。

以色列外交部发布声明表示：「星期六的大屠杀代表真主党（Hezbollah）跨越了所有红线。这不是一支军队与另一支军队的战斗，而是一个恐怖组织蓄意向平民开枪的行径。」

伊朗支持的黎巴嫩真主党昨天宣称，在以色列向黎巴嫩南部发动致命突袭后，对以色列军事阵地进行了多次攻击，但否认袭击戈兰高地（Golan Heights）城镇迈季代勒沙姆斯（Majdal Shams）。

以色列外交部表示，「一枚伊朗火箭弹」造成「我们的男孩与女孩」死亡；并提到，「真主党是唯一在军火库中拥有这型火箭弹的恐怖组织…以色列将行使自卫的权利与责任，对这起大屠杀作出回应」。

以色列军方表示，这次火箭弹攻击击中迈季代勒沙姆斯的一座足球场，造成12名年龄介于10岁至20岁间的民众丧生。

迈季代勒沙姆斯是一座德鲁士族（Druze）城镇，许多居民自1967年以色列从叙利亚手中夺取戈兰高地以来，一直没有接受以色列国籍。