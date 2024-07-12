才见完蒲亭 奥班北约峰会后又去见川普

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（法新社迈阿密11日电） 匈牙利总理奥班结束于华府的北大西洋公约组织（NATO）峰会后，今天搭机转赴佛罗里达州，会见前美国总统川普。

奥班（Viktor Orban）上周因与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）会面在欧盟内招致各国谴责，这次又跑去川普的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）宅邸与对方会晤，恐进一步激怒欧盟内的伙伴。

匈牙利自7月起担任欧盟轮值主席国。身为右派的奥班一直与川普互通声气，今年3月时已和可望获共和党提名参选2024年美国总统大选的川普见过面。

奥班今晚在社群媒体贴出与川普会面的合照，写道「我们讨论能促成和平的一些方法。今天最棒的消息是：他会解决这个问题！」但奥班没在贴文里讲述更多细节。

2022年俄罗斯全面入侵乌克兰后，奥班常在欧盟内的援乌抗俄政策作梗。立陶宛外长蓝斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）曾统计，欧盟相关决策有41%曾被匈牙利挡过。

奥班本月稍早先前往基辅与乌克兰总统泽伦斯基会谈，之后转赴莫斯科与俄国总统蒲亭会谈，还标榜是在进行结束俄乌战争的和平任务，遭欧盟内部挞伐。

芬兰总统史塔布（Alexander Stubb）在北约峰会时说：「奥班未获北约或欧盟授权进行任何形式的谈判，他只能代表自己这样做，但我不能苟同，也看不出此举的意义。」