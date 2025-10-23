打破500年来宗教隔阂 英王查尔斯与教宗一起公开祈祷

（法新社梵蒂冈23日电） 英国国王查尔斯三世（King Charles III）今天成为首位在梵蒂冈与教宗一同公开祷告的英国国教会领袖，这场祈祷由教宗良十四世（Pope Leo XIV）主持。

这场于西斯汀教堂（Sistine Chapel）举行的联合宗教礼拜，由梵蒂冈官方新闻服务现场转播。76岁的查尔斯三世与王后卡蜜拉（Queen Camilla）正在梵蒂冈进行国是访问。

自英格兰国王亨利八世（Henry VIII）500年前与罗马决裂以来，这是首次在位的英格兰或英国君主与教宗公开共同祷告。当时因教宗拒绝让亨利八世解除婚姻，致使他无法另娶，最终导致分裂，并使君主成为独立国教会的领袖。

查尔斯与卡蜜拉今天稍早首次与现任教宗良十四世会面。良十四世5月接任全球14亿天主教徒的领袖，接替刚过世的方济各（Pope Francis）。

这场仪式由美籍教宗良十四世主持，英国国教会现任高级神职人员、约克（York）大主教柯特瑞尔（Stephen Cottrell）一同参与。在礼拜堂前排，查尔斯与卡蜜拉与教宗及大主教并肩而坐，面对天主教与英国国教会神职人员、政界人士及外交官组成的观礼团。

仪式融合天主教与英国国教会传统，西斯汀教堂合唱团与英国国王官邸温莎城堡圣乔治礼拜堂（Saint George’s Chapel, Windsor Castle）合唱团共同献唱。

整场活动以保育及环境保护为主题，这也是查尔斯长期关注的议题。身为英国国教会最高领袖的查尔斯三世，昨晚搭机抵达罗马，白金汉宫形容此行为「历史性」之旅。

今天上午，查尔斯与卡蜜拉在使徒宫（Apostolic Palace）接受教宗私人卫队、瑞士护卫团（Swiss Guard）的仪式欢迎，随后在教宗图书馆与良十四世私下会谈。

亨利八世与罗马决裂导致教会分裂至今仍未完全弥合，尽管过去数十年关系有明显和解。1961年，查尔斯的母亲伊丽莎白二世女王（Queen Elizabeth II）成为自分裂以来首位访问梵蒂冈的英国君主。

2013年，英国法律修正后，与天主教徒通婚已不会失去继承王位资格──但即便如此，继承者仍须信奉新教。

梵蒂冈基督徒合一促进部门成员、法国神父德斯蒂韦莱（Hyacinthe Destivelle）表示，和解至关重要，因为「圣公宗（Anglicanism）是对天主教会的反动产物，因此两者起初处于对立」。他接受法新社访问时指出，尽管近数十年来出现神学分歧，今天情况已有不同。

与罗马天主教会不同，英国国教会──全球8500万圣公宗信徒的母会──允许女性受封神职，并允许神父结婚。马来利（Sarah Mullally）3日被任命为坎特布里大主教（Archbishop of Canterbury）、即该教会最高神职人员，也是首位女性出任此职，但尚未正式上任。

查尔斯与卡蜜拉预计也将参加位于罗马的「城外圣保禄大殿」（Basilica of Saint Paul Outside the Walls）礼拜活动，该大殿为教宗四大圣殿之一，与英国王室历史渊源深厚。届时，查尔斯将被授予大殿旁修道院「皇家兄弟会」（Royal Confrater）会员荣衔，并获赠专属座椅，供他及未来英国君主使用。

查尔斯多次造访梵蒂冈，并于4月9日教宗方济各逝世前数日与方济各私下会面。查尔斯派遣王储威廉（William）出席方济各的葬礼，并由爱丁堡公爵（Duke of Edinburgh）爱德华王子（Prince Edward）代表出席良十四世的就职弥撒。

此次来访，正值天主教会庆祝禧年──这场每隔25年举办一次的全年盛事，吸引数百万朝圣者涌入梵蒂冈。（编译：陈政一）