报告：全球战争导致平民死伤常态化 2025年逾半死亡归因以军

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（法新社巴黎11日电） 根据「爆炸性武器监测组织」最新报告，2025年全球因爆炸性武器造成的平民死亡中，逾半数被归因于以色列军方。报告也示警，在全球冲突中，平民伤亡正出现「常态化」趋势。

法新社报导，今天公布的报告指出，去年全球65国有超过2万2600名平民死于爆炸性武器，较2024年下降21%，主因是加萨走廊与黎巴嫩停火。

爆炸性武器监测组织（Explosive Weapons Monitor）隶属「爆炸性武器国际网络」（International Network on Explosive Weapons），该网络由近50个非政府组织组成。

报告指出，2025年平民伤亡情况仍然严峻，其中56%的平民死亡被归因于以色列武装部队。这一年以色列持续与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）和黎巴嫩真主党（Hezbollah）交战，同年6月还与伊朗爆发为期12天的战事。

报告显示，受冲击最严重的地区包括伊朗、黎巴嫩、巴勒斯坦领土、缅甸、乌克兰与苏丹；其中各国武装部队应负起约85%的平民伤亡责任。

该组织发布声明表示，平民基础设施和重要服务面临「持续增加的威胁」；针对人道援助行动的攻击事件也增加52%，其中约有9成发生在巴勒斯坦领土。

监测组织的杨恩（Katherine Young）表示，「当爆炸性武器被用于人口稠密地区，受苦的永远是平民。特别令人忧心的是，这类伤害已在全球多个冲突持续发生，导致平民苦难『常态化』的风险大增」。