报告：北韩疫情期间处决人数飙升 多因收看南韩戏剧等

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（法新社首尔28日电） 民间团体今天发布的一份报告指出，北韩在2019冠状病毒疾病疫情期间处决人数大幅增加，处决特别是针对收看南韩戏剧、K-pop等外来文化，以及涉及政治相关议题。

法新社报导，北韩当局2020年1月为防堵COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情扩散而封锁国境。多项研究及媒体报导显示，这个外交孤立的国家其后数年不断加强边境安全措施。

非营利组织「转型正义工作组」（Transitional Justice Working Group）公布的报告显示，北韩边境封锁后近5年间，处决与死刑判决的人数，比封锁前同期增加一倍以上。

该组织搜集数百名脱北者，以及多个在北韩境内搜集消息的网络所得的报告，分析144起已知的处决与死刑判决案例，涉及数百人。

报告指出，疫情爆发以来，北韩当局对于观看南韩电影、戏剧与音乐等行为加大死刑适用的力道。边境关闭后，与外国文化、宗教及「迷信」相关的死刑案件暴增250%。

另有一波因政治罪，如批评领导人金正恩而遭处决的案例激增。

报告指出，将近3/4的处决是公开执行，大多为枪决。

自金正恩上台以来，北韩各地，包括首都平壤在内，以及废弃机场、河岸、农田与矿场露天储存区等公众场所，都发生过处决。

联合国人权事务高级专员去年表示，过去十年北韩整体人权状况「毫无改善，许多情形甚至更加恶化」。