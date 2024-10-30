报告：资金短缺 影响民主刚果应对气候变迁

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（法新社刚果民主共和国首都金夏沙29日电） 气候变迁影响全球，但今天发布的一项报告指出，由于国际资金不足，刚果民主共和国的大型热带雨林无法在应对气候变迁方面充分发挥作用。

民主刚果的国土面积是法国的5倍，有超过60%的刚果盆地（Congo Basin）雨林坐落于此，这是世界第2大热带雨林。

纽约大学（New York University）刚果研究小组（Congo Studies Group）与民主刚果埃布特利研究所（Ebuteli Institute）共同发布的报告表示：「这个拥有丰富战略性天然资源的国家，有能力在应对气候变迁的努力中扮演领导角色。」

报告指出：「尽管民主刚果被鼓励运用森林和过渡金属等天然资源来对抗气候变迁，但该国实际上获得的气候资金相当有限。」

2016年至2020年间，民主刚果的国家REDD+基金（National REDD+ Fund）获得的气候资金远低于预期，根据法新社查阅的资料，这个国家机构仅获得2亿2000万美元，不及预期的11亿美元。

REDD+是指在减少开发中国家毁林与森林退化所造成排放的基础上，再加上森林复育和永续管理。

报告提到：「民主刚果急需大量资金来满足最贫困人口的需求，因为他们受到气候变迁的负面影响。」

为增加气候融资，民主刚果必须建立「良好的治理体系、适宜的商业环境、社会经济与政治稳定，以及透明的监管架构」。

报告指出，气候资金短缺，加上捐赠者反对伐木与石油开采，助长「国际阴谋打压刚果政府」这种指控。

根据世界银行（World Bank）数据，民主刚果是世界上最贫穷的5个国家之一，今年，几乎有75%的民主刚果人民每天的生活费不到2.15美元（约新台币69元）。

世界银行在去年11月的一份声明中表示：「若该国不进行增加气候韧性的投资，并推出更多包容性政策来促进经济成长与永续生计，到2050年底前，可能会有另外1600万人陷入贫困。」