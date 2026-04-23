拉美移民美国梦碎 遣送民主刚果后担惊受怕

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（法新社金夏沙22日电） 过去5天被关在刚果民主共和国（简称民主刚果）首都金夏沙（Kinshasa）饭店的处境，实非一群拉丁美洲人在寻求美国庇护时所预期。

然而他们面临的困境还不止如此。这些人今天告诉法新社，他们是在手脚都被铐住的情况下、经历27小时的飞行才抵达金夏沙。

身上有刺青的30岁哥伦比亚人加布里埃拉（Gabriela），和多数同伴一样穿着白色T恤，简要说明他们的处境。

她说：「我不想去刚果。我很害怕，也听不懂那里的语言。」她是直到被美国驱逐的前一天，才知道要被送往民主刚果。

距美洲千里之遥的民主刚果是少数愿意接纳遭驱逐移民的非洲国家，也是全球最贫困的15个国家之一。

首批被驱逐者于17日抵达位于非洲中部的民主刚果，这是美国一项备受争议的移民政策，将无证外籍人士遣送到第三国。

其他接纳移民的国家还包括喀麦隆（Cameroon）、赤道几内亚（Equatorial Guinea）、史瓦帝尼（Eswatini）、迦纳（Ghana）、卢安达（Rwanda）及南苏丹（South Sudan）。

然而，一旦移民抵达这些国家，当地官方鲜少对他们未来的处境提供相关资讯。

国际移民组织（IOM）负责处理这些获得短期签证的移民，并向法新社表示，该组织可为有需要的移民提供「协助自愿返回母国」服务。