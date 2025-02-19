拒更名美国湾掀纷争 川普继续封杀美联社

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（法新社佛罗里达州棕榈滩18日电） 美国总统川普今天表示，他将继续限制美联社记者进入白宫，直到这家新闻通讯社遵守他的命令，将墨西哥湾改称「美国湾」（Gulf of America）。

川普在他的佛罗里达州庄园向媒体表示：「我们将继续封杀他们，直到他们同意这是美国湾为止。」

白宫已禁止美联社记者搭乘总统专机「空军一号」（Air Force One）及进入椭圆形办公室（Oval Office），理由是美联社忽视合法的更名行动。

川普今天说：「美联社拒绝遵守法律。」他又说：「现在是称为美国湾，再也不是墨西哥湾（Gulf of Mexico）。」

美联社执行总编辑培斯（Julie Pace）称川普政府的立场「公然侵犯」美联社受保护的言论自由权，并对「仰赖美联社阅览无党派新闻的数十亿民众造成极大伤害」。

美联社上月在编采通知中指出，「墨西哥湾这个名字已沿用超过400年」，且川普的行政命令「仅在美国境内具有效力」。

法新社提到，川普利用媒体采访权对付新闻媒体，凸显这位共和党人长期以来对传统新闻机构的敌意，他指控传统新闻机构对他存有偏见。

白宫记者协会（White House Correspondents’ Association）称美联社遭排除在川普活动之外「令人无法接受」。

白宫记者协会主席丹尼尔斯（Eugene Daniels）透过声明表示：「政府企图审查自由媒体，可能会对记者造成寒蝉效应，他们本应不畏惧也不偏袒地代表美国人民从事采访工作。」