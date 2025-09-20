拒绝起诉川普政敌 美联邦检察官压力下辞职

（法新社华盛顿19日电） 美国一名联邦检察官今天请辞，据传他因为负责总统川普两名政敌的调查案而面临压力。就在他辞职的数小时前，川普才刚点名要他下台。

「纽约时报」和美国其他媒体报导，维吉尼亚州东区联邦检察官希伯特（Erik Siebert）透过电子邮件通知员工辞职消息。

就在数小时前，川普在白宫椭圆形办公室被问及是否会将希伯特解职时，才向媒体表示「我希望他走人」。

纽时报导，希伯特一直面临起诉川普两位政敌的压力，分别是2017年遭川普开除的前联邦调查局（FBI）局长柯米（James Comey），及纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）。

知情官员向「华盛顿邮报」透露，希伯特日前曾向司法部高层表示，他拒绝就柯米被控向国会说谎一事起诉他，同时也表示没有足够证据能以抵押贷款诈欺罪名起诉詹乐霞。

向来直言批评共和党籍川普的柯米2017年被川普开除，当时他正负责调查川普竞选团队是否与俄罗斯勾结以影响2016年总统大选。

詹乐霞则曾以纽约州检察官身分对川普提起一项4.64亿美元的诉讼，指控他与旗下公司非法浮报财产价值并操纵房产价值，以获得优惠的银行贷款或保险条件。

詹乐霞和其他几名民主党籍官员一样，都被川普亲信、联邦住房金融局（Federal Housing Finance Agency）局长普尔特（Bill Pulte）指控伪造抵押贷款申请文件。

希伯特毕业于维吉尼亚军校（Virginia Military Institute），曾任华府警官，他所领导的团队约有300名检察官，管辖区经常处理与国家安全相关的重大案件。