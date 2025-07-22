拜登之子发飙 痛斥乔治克隆尼去年逼父退选

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（法新社华盛顿21日电） 美国前总统拜登1年前的今天宣布放弃竞选连任，他的儿子韩特在今天发布的访谈中痛批乔治克隆尼，指控这位好莱坞影星带头公开要年迈的拜登退出选战。

在接受独立记者贾拉汉（Andrew Callaghan）访问时，韩特（Hunter）以F开头脏字痛批乔治克隆尼（George Clooney）和他身边的人。贾拉汉的YouTuber频道拥有300万名追随者。

而在接受民主党全国委员会（Democratic National Committee）前主席哈里森（Jaime Harrison）的播客（Podcast）访问时，韩特又以S开头脏字说：「说真的，你觉得美国中部，威斯康辛州绿湾（Green Bay）的选民会他在乎乔治克隆尼认为该把票投给谁吗？」

去年大选前几个月，当时81岁的拜登已面临党内对他健康和心智状况的质疑声浪。

乔治克隆尼2024年7月10日投书「纽约时报」，标题直接写「我爱拜登，但我们需要一位新的候选人」他在投书中说，他前一个月在一场好莱坞募款活动中见到总统，形容拜登已不再是2010或2020年的那位政治人物。

乔治克隆尼写说：「我把他（拜登）视为朋友，我信任他…过去4年期间他赢了许多战役。」

「但他无法赢得的一场战役，就是与时间对抗。」

不到两个星期之后，拜登于去年7月21日宣布退选。

拜登之子韩特在贾拉汉的访问中说：「我他X为何要听你的？你凭什么践踏一个为这国家奉献了52年的人？然后还决定由你─乔治克隆尼在纽约时报上刊登整版广告？」