拜登愿辩论 川普：随时随地哪里都行

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（法新社华盛顿26日电） 美国总统拜登今天说，他已准备好与再度挑战入主白宫的前总统川普辩论；刑事官司缠身的川普则提议立即在纽约法庭来一场言词交锋。

数十年来，候选人辩论一向是美国总统大选的重头戏，这有助于建立或打破选民对候选人个人风格、风度与政策专业水准的看法。

但拜登团队数月来一直未表明拜登是否愿意参加辩论。

拜登今天告诉电台节目主持人史登（Howard Stern）：「我很乐意与他辩论…我很乐意，在某个地点，我不知道是什么时候。」

川普很快回应说，他愿意与「不老实的拜登」辩论，「任何地点，任何时间，哪里都行」。

川普指控拜登利用司法系统阻挠他参加总统大选，并提议两人下周在他的密西根州造势大会上辩论，甚至可在今晚辩论。

川普在自己的「真实社群」（Truth Social）平台发文说，他「被困在（拜登）教唆的诸多官司之一，这是针对政敌的选举干预，一场持续不断的政治迫害」。

川普还写道：「说真的，不如我们今晚就在法院辩论，在全国电视频道上，我等着！」

拜登曾形容川普是对民主的威胁，他上月告诉记者，任何与川普辩论的协议都「取决于他的行为」。

无党派的总统辩论委员会（Commission on Presidential Debates）已为川普与拜登安排9月、10月在3个日期和地点于美国的大学公开辩论。

对77岁的川普和81岁的拜登来说，一场言词交锋可能会是展现活力的好机会，因为拜登仍未摆脱川普替他取的「瞌睡乔」（Sleepy Joe）绰号，川普也因上周在纽约接受刑事审判时看似打瞌睡而遭到网友嘲讽。