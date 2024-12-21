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拜登签署开支法案 避免联邦政府关门

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（法新社华盛顿21日电） 美国白宫表示，总统拜登今天已签署国会稍早通过的政府开支法案，避免联邦政府在耶诞假期间陷入局部停摆窘境。

由于美国总统当选人川普（Donald Trump）和亿万富豪马斯克（Elon Musk）本月18日齐声反对两大党原本协商出的临时开支法案，共和党19日推出新版法案，但交付联邦众议院表决未过关，导致联邦政府面临关门危机。

不过，美国国会赶在繁忙的耶诞节旅行旺季开始前最后一刻猛然加速行动，今天凌晨通过政府开支法案，然后呈交白宫由拜登（Joe Biden）签署成法。

共和党掌控的联邦众议院稍早批准法案后，送交民主党掌控的联邦参议院表决。参院随即在原支出法案午夜到期过后38分钟，以85票对11票通过新的支出法案，继续提供政府经费。

根据法案，美国联邦政府拨款期限将延长至明年3月14日，包括为受灾各州提供1000亿美元及为农民提供100亿美元补助，并延续将于年底到期的农场和粮食援助计画。但法案未应川普的要求提高债务上限。

参院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）说：「两党合作的做法最终胜出，这是好消息。…这对美国和美国人来说是好的结果。」

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