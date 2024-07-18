拜登虽遭逼宫 民主党仍拟8月初加速线上提名

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（法新社华盛顿17日电） 美国民主党人今天表示，尽管一些国会议员强烈反对，希望总统拜登让贤，他们仍计划在8月首周加速对拜登竞选连任的线上提名作业。

法新社报导，一些民主党人抨击线上投票计画，指责党内试图强行护航拜登的提名作业，而不是等待8月19日起在芝加哥举行的党代表大会。

一项新的民意调查显示，拜登在与共和党对手川普举行电视辩论时表现不佳，引发有关他健康状况的疑虑，近2/3的民主党人希望高龄81岁的拜登退出选战。

根据法新社取得的信件，民主党全国代表大会（Democratic National Convention）在发给党员的信中表示，规则委员会将在19日开会讨论相关计画，但「在8月1日之前不会展开线上提名」。

而本周有报导传出，此程序最快可能在下周开始。信中写道：「我们不会仓促进行线上投票程序。」

线上提名原本是为了赶上俄亥俄州的8月7日提名截止期限，一旦错过，候选人的姓名就无法印上11月5日总统大选的选票。

这个日期原本落在8月的民主党全国代表大会之前，但至少3名民主党众议员日前签署抗议信指出，俄亥俄州延长了截止日期，消除了障碍。

美国媒体报导，俄亥俄州州长已签署法律给予拜登更多时间，但由于这项法律9月才会生效，整个程序仍充满疑云。

民主党全国代表大会规则委员会共同主席、明尼苏达州州长华兹（Tim Walz）今天在记者会上说：「我不相信俄亥俄州的他们会这么做。」

俄亥俄州是川普的副总统竞选搭档、联邦参议员范斯（J.D. Vance）的家乡。（译者：纪锦玲）