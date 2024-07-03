拜登辩论失利健康状况引关切 自家议员公开呼吁退选

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（法新社华盛顿2日电） 美国总统拜登上周辩论后首度面临自家议员呼吁他退选，多名因为他辩论表现欠佳感到震惊的民主党人今天敦促他公开自身的心智健康状况。

81岁的拜登上周与前总统川普进行电视辩论时多次结巴，且似乎断了思路，让外界更加担忧他年迈无法胜任总统职务，部分支持者相继表达疑虑。

联邦众议员杜盖特（Lloyd Doggett）成为首位公开呼吁拜登让贤的民主党籍国会议员，他希望拜登「做出痛苦、艰难的退选决定」。

党内大老、前众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）也在声明中说，询问拜登的辩论灾难是否显示更深层的问题而不是一次性事件，实属「合理」。

拜登自辩论以来未接受直播专访或举行记者会，意味着他不必再次在压力下发表没讲稿的评论。

美国广播公司新闻网（ABC News）宣布他在5日接受专访，首批节录访问会在当天播出。

白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天坦言，当晚的辩论对拜登来说是「不顺利的一夜」，但也说拜登「知道如何（从逆境中）东山再起」。

她告诉媒体：「我们明白，我们不会否认大家看到的情况…我认为总统的政绩当然已不言而喻。」

她对于有关拜登需要认知测验的问题不予理会，仅说拜登将与民主党高层谈话，然后下周将在华府举行的北大西洋公约组织（NATO）峰会期间举行记者会。