拜登颁总统自由奖章 波诺梅西索罗斯等人获奖

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（法新社华盛顿4日电） 美国总统拜登任内最后一次颁赠象徵美国最高平民荣誉的总统自由奖章，19名获奖者包括人类学家珍古德与前国务卿希拉蕊．柯林顿。

拜登选择的总统自由奖章（Presidential Medal of Freedom）得主，体现他在卸任前盼望留下最后印记的愿望。

拜登在白宫举行的仪式中赞扬获奖者，为「真正非凡之人，为塑造美国文化与事业付出神圣的努力」。

总统自由奖章今年得主包括爱尔兰摇滚天团U2主唱兼社会运动家波诺（Bono）、篮球传奇明星魔术强森（Earvin “Magic” Johnson）、长任「时尚杂志」（Vogue）编辑的安娜温图尔（Anna Wintour）、足球巨星梅西（Lionel Messi）、演员丹佐华盛顿（Denzel Washington）和米高福克斯（Michael J. Fox），以及时装设计师雷夫罗伦（Ralph Lauren）等各界名人。 亡故的获奖者包括黑人民权运动家哈默（Fannie Lou Hamer）。

今年其他获奖者包括非政府组织「世界中央厨房」（World Central Kitchen）创办人兼名厨安德瑞斯（Jose Andres），以及举世闻名的环保人士、灵长类动物学家珍古德（Jane Goodall）。

民主党选出的部分获奖者较有政治色彩，希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）是前第一夫人、前参议员与前国务卿，并于2016年与川普竞选总统时失利。

白宫在声明中表示，希拉蕊．柯林顿因「几十年来在公共服务领域多次创造历史」而获殊荣，她也是第一位被主要政党提名竞选美国总统的女性。 同样获奖的还有金融界亿万富翁、左派慈善家索罗斯（George Soros），他获颁的奖章由儿子亚历山大（Alexander Soros）代为接受。

索罗斯之所以受到表扬，是因为「支持世界各地强化民主、人权、教育与社会正义的组织和计画」。

拜登也选择追授罗勃．甘乃迪（Robert F. Kennedy）总统自由勋章。他曾于胞兄约翰．甘乃迪（John F. Kennedy）在位总统期间担任司法部长，不过于1968年竞选民主党总统提名时遭暗杀。

罗勃．甘乃迪的儿子小罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）为疫苗怀疑论者，候任总统川普任命他为下一任卫生及公共服务部（Health and Human Services Department）部长。

拜登在演讲前发表的声明中表示：「他（罗勃．甘乃迪）的历史贡献将持续激励那些致力正义、平等与公共服务的人。」