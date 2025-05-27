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指中国海调船在冲之鸟岛海域进行未通报活动 日本表达抗议

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（法新社东京27日电） 日本政府今天指控，中国未事先通知，即在日本最南端、太平洋上的冲之鸟岛（Okinotori Island）周围专属经济区进行海上科学研究。

法新社报导，日方指称，中方26日在菲律宾海（Philippine Sea）的冲之鸟岛附近进行科研活动，具体位置约在台湾和关岛中间。中国方面声称这片地处偏远的环礁并不构成1座岛。

日本政府发言人林芳正向媒体表示，海上保安厅昨天发现1艘中国调查船「在冲之鸟岛东方270公里的日本专属经济区，将看似1条电线的东西伸入水中」。

林芳正说：「由于这艘船的海上科学研究未获日方许可，海上保安厅要求终止相关活动。我们也已透过外交管道向中方提出抗议。」

林芳正说，这艘中国船只于昨晚10时45分左右离开专属经济区。

根据国际法，沿海国家有权在专属经济区内管理自然资源和其他经济活动；专属经济区范围在海岸线200海里或370公里以内。

外国船只在其他国家的专属经济区内从事非经济目的的科学研究，须事先徵求同意。

但中国坚称，位于东京以南约1700公里的冲之鸟岛只是礁石，不算1座岛，因此日方主张无效。

北京当局表示，根据联合国海洋法公约（UN Convention on the Law of the Sea），冲之鸟岛不能被视为日本可在周围划设专属经济区的实体。

台湾、韩国等也质疑日方主张。日本曾于2016年短暂扣押在这片水域作业的台湾渔船。

日本近年投资数以百万计美元，在这片环礁周围培育珊瑚，试图阻止海水侵蚀。

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