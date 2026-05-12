挥别去年UPS货机空难 麦道MD-11客机获准复飞

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（法新社纽约11日电） 麦道MD-11型客机去年11月发生空难后遭停飞。美国联邦航空总署（FAA）今天表示，这款客机获准重新投入飞行。

FAA发言人说：「经过详尽审查，FAA已核准波音公司针对MD-11客机安全复飞所提出的检修及操作程序。」

FAA曾于2025年11月9日下令所有MD-11型飞机停飞，这道命令是在肯塔基州路易维尔发生空难、造成14人丧生（其中11人在地面）后所发布。

当时失事货机由快递公司UPS营运，原定飞往夏威夷，却在起飞时因一具发动机脱落并起火引发飞机坠毁。飞机撞上机场附近工业建筑后爆炸。

根据国家运输安全委员会（NTSB）去年11月20日公布的初步调查报告，连接发动机与机翼的一个关键零件出现疲劳裂痕，并于起飞时断裂。

NTSB预计在5月19日举行调查听证会。

波音公司于1997年并购麦道。波音今天宣布，在获得主管机关核可后，已向拥有MD-11飞机的航空业者提供检查和维修指示。

UPS在事故发生4天后就将旗下MD-11机队停飞，公司执行长也于今年1月底宣布，加快自2023年起启动的全数MD-11退役计画。

UPS发言人今告诉法新社：「UPS已加速并完成MD-11全数退役作业，这也属于我们机队现代化计画的一环；该型飞机已不再营运阵容内。」

相比之下，竞争对手联邦快递（FedEx）一直期盼能让自家MD-11尽快重返天空。

在3月19日财报说明会上，联邦快递财务长迪特里希表示，预计MD-11机队将于今年第一季结束后复飞。

FedEx在今天发给法新社的声明指出，两架MD-11货机完成波音及FAA要求的检修、通过测试飞行并确认无误后，已于10日率先恢复商业航班。

这两架飞机从田纳西州孟菲斯机场起飞，分别飞往佛罗里达州迈阿密及加州洛杉矶。