挪威汽车广告嘲讽马斯克 韩国起亚：不代表本公司立场

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（法新社首尔11日电） 韩国汽车制造商起亚（Kia）今天澄清，该公司并未批准挪威公司刊登的1则广告。广告中可见1辆起亚电动车的保险杆贴着暗讽竞争对手特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）的贴纸。

起亚挪威公司（Kia Norway）的社群媒体帐号上月发布1则广告，画面中可见1辆起亚入门级电动车EV3，保险杆上的贴纸则写着：「我在马斯克发疯后买了这辆车」。

这张贴纸看似在呼应近期特斯拉车主的一股流行风潮。部分不满世界首富马斯克近来涉足政坛的特斯拉车主开始在保险杆贴上贴纸，强调他们「在马斯克发疯前」就已购买特斯拉汽车。

法新社向韩国起亚公司询问上述广告相关问题后，这则广告今天遭撤下。

起亚的发言人在发给法新社的声明中表示：「起亚公司已知悉起亚挪威的社群媒体贴文内容，目前该贴文已被移除。这则贴文完全出自当地独立行为，不代表起亚欧洲或起亚公司的立场。」

起亚是韩国现代（Hyundai）集团成员之一，这两家公司销量合并后是全球第3大汽车制造商，其2024年总销量突破720万辆。

近几周来，由于马斯克在德国大选活动中支持极右翼德国另类选择党（AfD），这项争议举动导致特斯拉在欧洲各地的销量下滑。

官方数据显示，今年2月特斯拉在欧洲最大汽车市场德国的销量较去年同期暴跌超过76%；今年1月，该品牌在欧洲联盟（EU）的整体销量也较去年同期几乎减半。