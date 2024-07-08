摩洛哥人游行挺巴勒斯坦人民 呼吁政府与以色列断交

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（法新社丹吉尔7日电） 数千名摩洛哥人今天在北部城市丹吉尔（Tangier）展开示威游行，以表达对于巴勒斯坦人民的支持，同时呼吁政府中止与以色列的外交关系。

这场抗议活动集结了左翼政党和伊斯兰主义运动团体，抗议者在活动中高喊：「加萨（Gaza）并不孤单」。 自上个月有报导称一艘以色列船只停靠在摩洛哥丹吉尔港进行补给后，抗议者就走上了街头。

根据以色列媒体报导，这艘船从美国航向以色列，于6月19日在丹吉尔停靠。

但摩洛哥当局迄今未证实这些报导。

摩洛哥6月24日宣布向加萨人民提供40公吨医疗援助。自去年10月7日哈玛斯（Hamas）对以色列发动史无前例的袭击后，加萨地区饱受以色列报复性攻击的蹂躏。

法新社根据以色列官方数据统计，哈玛斯的攻击行动造成1195人死亡，其中大部分是平民。武装分子还劫持了251名人质，目前仍有116人被关押在加萨，其中42人被以色列军方判定已经死亡。

根据哈玛斯治下的加萨卫生部数据，以色列发动的报复性攻击，迄今已造成加萨至少3万8153人死亡，其中大部分是平民。

今日在摩洛哥的示威活动也呼吁政府中止与以色列的外交关系。

根据美国斡旋的「亚伯拉罕协议」（Abraham Accords），摩洛哥继阿拉伯联合大公国、巴林与以色列关系正常化后，于2020年底与以色列建立外交关系。

根据该协议，美国承认摩洛哥拥有对西撒哈拉争议领土的主权。

自去年10月加萨战争爆发以来，摩洛哥已发生数起示威活动。

摩洛哥当局也正式谴责以色列在打击哈玛斯的战争中「公然违反国际法规定」。

但没有任何迹象表明摩洛哥会断绝与以色列的外交关系。