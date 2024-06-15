撞火枪托禁令 美最高法院撤销

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（法新社华盛顿14日电） 美国联邦最高法院今天裁定，川普政府任内颁布的撞火枪托禁令违宪。撞火枪托（bump-fire stock）是一种用于将半自动步枪改装为类似全自动步枪，能连续击发子弹的装置。

美国2017年10月发生58死、500余人受伤的拉斯维加斯音乐会枪击血案，是美国史上最惨重的大规模枪击。当时枪手持有的22把枪械里大多装有撞火枪托，这让枪枝能在1秒内击发多达9颗子弹。

最高法院今天以6比3的表决，认为当时川普政府将装撞火枪托的枪械等同机枪，已逾越法律；美国联邦法律禁止出售或拥有机关枪。表决显示意识形态泾渭分明，6名保守派大法官都赞成撤销禁令，自由派3名大法官全都反对。

保守派大法官托马斯（Clarence Thomas）于裁定书里写道：「本案探讨的是撞火枪托这种透过开枪时的后座力让扣板机的手指能快速开枪的装置，能否把半自动步枪变成机关枪。」

「我们维持撞火枪托不能把半自动武器变成机枪的心证。」

德州奥斯汀（Austin）枪枝商店老板暨枪枝权利倡导者卡吉尔（Michael Cargill）主张，当局的禁令是不当将禁止机关枪的联邦法律延伸到撞火枪托。

位于纽奥良的联邦第五巡回上诉法院，去年于裁定里支持卡吉尔的论点。

全美步枪协会（NRA）对最高法院这些裁定表示欢迎，认为「适度限制执行机关，确保政府机构是执法而非造法」。

但这项裁定激怒从控枪团体到民主党等自由派，美国总统拜登竞选办公室谴责最高法院，把枪械游说团体置于孩童安全之上。

控枪活动发言人泰勒（Michael Tyler）说：「美国街头不容军火大战，然而川普任命的这些大法官却觉得枪枝游说团体重要性高于孩童与社区安全。」