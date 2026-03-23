政府欠薪机场安检大排长龙 川普下令移民官上岗

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（法新社华盛顿22日电） 美国国会预算僵局相持不下，导致机场安检人员无薪工作或请假离职，造成安检工作壅塞，美国官员表示，移民官员将从明天起，被派往全美各地机场，以协助缓解安检大塞车。

法新社报导，川普于今天清晨透过社群媒体宣布这项非常措施，相关官员随即紧急拟定应对计画。

总统资深边境顾问霍曼（Tom Homan）向美国有线电视新闻网（CNN）证实，移民暨海关执法局（ICE）人员明天起调往机场支援，但强调他们不会去执行未曾受训的工作。

霍曼在CNN节目「美国国情」（State of the Union）中表示：「我不认为ICE人员会坐在X光机前，来负责筛检行李有无问题，毕竟他们没受过这方面训练。」

他说，ICE官员将协助「提供其他需要安保的地方」，例如监控出入口。「我们今天会拟出一套计画，并在明天开始执行。」

自2月14日以来，国土安全部（DHS）预算资金就已中断，民主党国会议员要求他们必须改善在明尼苏达州驱逐移民的做法。

国土安全部所属单位运输安全局（TSA），负责机场安检相关人员却受到波及，已经有数周无薪工作。

由于薪资拖延，不少机场安检人员开始缺勤甚至辞职，造成机场旅客排队等候时间拉长，甚至需要等候数小时。

根据国土安全部统计，自2月14日政府停摆以来，已有超过300名运输安全局员工离职，另外美国媒体报导，请假人数增加了两倍多。

工会主管表示，一些工作人员必须兼职，或依靠捐款维持生计，有些大型机场正在收集礼品卡，为那些没有收入的TSA员工提供食物援助。

运输部长达菲（Sean Duffy）今天表示，他认为未来数天情况「将会更加恶化」。

达菲告诉美国广播公司（ABC）节目「本周」（This Week）说：「随着情况恶化，我认为这将给国会带来压力，促使国会达成解决方案。」（编译：纪锦玲）