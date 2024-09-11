教宗离开东帝汶转赴新加坡 亚洲行近尾声

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（法新社教宗专机上11日电） 天主教教宗方济各今天离开东帝汶前往新加坡，这是他12天亚太行的最后一站，从世上最贫穷的地区之一飞往最富裕的地区之一。

方济各这趟马拉松式的4国之旅已经结束印尼和巴布亚纽几内亚行程，尽管87岁的他健康状况令人担忧，但他至今表现出的精神状态看起来都不错。

东帝汶时间中午12时25分过后不久，教宗专机在首都狄力（Dili）机场举行正式的离开仪式，之后飞往新加坡。

东帝汶这站的主要活动，是昨天在令人窒息的热带高温下举行的露天弥撒。梵蒂冈表示，约60万人参加那场弥撒，占这个天主教国家将近一半的人口。

28岁银行员塞维尔（Namaseo Xavier）表示：「我非常高兴，这是他第一次来这里，但我们也很伤心，因为他只在这里待3天，我们希望他能待一周。」

今天方济各搭车穿过这座海滨城市之前与年轻人谈话，他的座车行经市区时，数以千计夹道等待的民众开心尖叫。

方济各将与新加坡领导人会面，发表演说，并在国家体育场举行弥撒。

这是继1989年若望保禄二世（John Paul II）之后，第2次有教宗访问东帝汶。

东帝汶约98%人口是天主教徒。

方济各将在新加坡停留到13日，之后结束他至今11年任期中最长、最远的访问，返回欧洲。

1965年独立的新加坡是亚洲最发达的国家之一，但因司法系统严苛而被人权组织批评。新加坡仍适用死刑。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）