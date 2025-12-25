教宗良十四世上任首篇耶诞文告呼吁俄乌对话 主持弥撒提加萨困境

afp_tickers

2 分钟

（法新社梵蒂冈25日电） 罗马天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天发表上任以来首篇耶诞文告，他呼吁俄罗斯与乌克兰找到「勇气」，启动直接对话，并在耶诞节正日弥撒中提及加萨严峻的人道局势。

良十四世也谴责「战争的荒谬」，以及战火留下的「废墟与尚未愈合的创伤」。前任教宗方济各（pope Francis）于4月21日辞世，美国籍的良十四世5月当选教宗。

良十四世在圣伯多禄广场（St. Peter’s Square）向约2万6000名群众传道信息，呼吁欧洲「团结并接纳有需要的人」。

良十四世说：「让我们特别为饱受磨难的乌克兰人民祈祷…希望相关各方，在国际社会的支持下找到勇气，进行诚恳、直接且相互尊重的对话。」

另外，教宗在主持任内首场耶诞正日弥撒时，谈及加萨恶劣的生活环境。自从脆弱的停火协议生效后，数周以来，数十万人身处冬季的临时庇护所。

教宗说：「我们怎能不想到加萨的帐篷，数周以来暴露在雨水、强风与寒冷之中，以及世界各大洲其他众多流离失所者与难民的帐篷？」

联合国指出，目前加萨地区预估约有130万人需要庇护协助，并警告随着气温下降，失温风险升高。