教宗良十四世西班牙行 为圣家堂新塔主持祝福仪式

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（法新社巴塞隆纳10日电） 教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在巴塞隆纳（Barcelona）着名地标圣家堂（Sagrada Familia Basilica）主持弥撒，为宏伟的新塔进行祝福，这座教堂现已成为全球最高的教堂。

仪式结束后，烟火与灯光秀点亮圣家堂外墙，变幻的色彩映照着这座尚未完工的教堂，突显其高耸尖塔的壮丽轮廓。

约90分钟的弥撒由600人合唱团献唱，出席者包括西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）、国王菲利佩六世（King Felipe VI）与王后雷蒂西亚（Queen Letizia）。

教宗以西班牙语、加泰隆尼亚语及拉丁语布道。在色彩缤纷的彩绘玻璃与树状石柱之间，他呼吁和平，表示「我们不能一边信仰耶稣，一边鼓吹战争；我们不能一边信仰耶稣，一边杀害无辜的人」。外界认为，这番谈话含蓄地影射美国总统川普政府的政策。

弥撒尾声时，这位出生于美国的教宗为圣家堂中央的耶稣基督塔祝福。这座高塔2月落成，使整座教堂高度达到172.5公尺。

教宗抬头凝视高塔后，向塔身洒下圣水，接着转向信众同样施予祝福，现场掌声与欢呼声不断。

广场周边的窗户与阳台挤满观礼民众。

圣家堂是建筑大师高第（Antoni Gaudi）设计的现代主义杰作，去年吸引近500万人次参观。

圣家堂工程始于1882年，预计仍需约10年才能完全竣工。

结束巴塞隆纳行程后，教宗将前往加纳利群岛（Canary Islands），聚焦移民议题。由于这座大西洋群岛是非法移民进入欧洲的重要门户，因此备受关注。（编译：徐睿承）