教宗非洲行尾声访威权体制国家 呼吁致力法治与正义

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（法新社赤道几内亚首都马拉波21日电） 天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）抵达赤道几内亚，明天将造访一座以恶劣环境闻名的监狱，这是他非洲访问行程的倒数第二天，他在此行中多次就全球议题表达强烈看法。

教宗今天抵达这个石油资源丰富但贫富差距严重的国家，此前他已访问了阿尔及利亚、喀麦隆与安哥拉。

他明天将在巴塔（Bata）监狱与囚犯会面。这所监狱长期受到人权专家批评，指其严重拥挤、卫生条件不佳，且存在虐待囚犯情况。

他也将在赤道几内亚最大城市与经济中心巴塔的体育场与年轻人会面，并向2021年的致命事故罹难者致意。当时一场火灾引发军火库连环爆炸，造成100多人死亡、约600人受伤。

除了造访巴塔外，教宗还将前往蒙戈莫（Mongomo）主持弥撒并访问一所学校。

教宗今天访问时呼吁赤道几内亚应「致力于法治与正义」，这在这个经常被指控侵犯人权的威权国家中格外引人关注。

相较于前几站，他的语气较为克制。在先前的访问中，教宗痛批掠夺世界的「暴君」，谴责富人与强权的「剥削」，并因呼吁终结中东战争而与美国总统川普言词交锋。

70岁的教宗在赤道几内亚必须拿捏分寸，一方面扶持信徒，一方面又不能支持自1979年掌权、现年83岁且是全球在位最久、非君主国家元首的恩格玛（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）政权。

这个拥有约200万人口的沿海中非国家，约八成为天主教徒，这与西班牙殖民历史有关。

根据非洲开发银行（African Development Bank）数据，石油与天然气产业占赤道几内亚经济46%，贡献超过九成出口。

然而，「人权观察」（Human Rights Watch）指出，「庞大的石油收入支撑总统周边少数菁英的奢华生活，多数民众仍生活在贫困之中。」

教宗23日将在首都马拉波（Malabo）举行露天弥撒，为行程长达1万8000公里的11天非洲之旅划下句点，随后返回罗马。（编译：徐睿承）