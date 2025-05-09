瑞士下瓦尔登州将禁止学生在校使用手机

从下个学年开始，瑞士下瓦尔登州(canton of Nidwalden)的小学生除教学需求或紧急联络需要外，将不得在校使用手机和其他电子设备。
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教育部门于5月5日宣布，该规定将于2025年8月1日生效，而背后的原因是儿童和青少年在学校使用电子设备的现象越来越普遍。
这一现象不仅导致学生在课堂上无法专注，对其社交互动也构成新的挑战。相关声明指出，正因为如此，有必要保持“警觉”。
下瓦尔登州教育局及市立学校一致认为，有必要制定全面的、统一的，且具有约束力的指南方针，规范电子设备的在校使用。
新规则要求，上课或课间休息时，不得在校内使用手机、平板电脑、笔记本电脑等电子设备，除非教学需要或在紧急情况下使用。
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此外，规则还规定了处罚措施。如违反规定，教师可以没收相关设备直至下课。如果屡教不改，有可能采取纪律处分措施。
其他州的不同声音
下瓦尔登州教育部门并不否认智能手机、平板电脑或笔记本电脑有其长处，但强调，儿童和青少年必须学会负责任地使用电子设备。
教育部门希望教师能够在教学中安排与学生年龄相符的电子设备的使用，尤其应涉及网络安全使用、数据保护、网络霸凌、个人责任等主题。
瑞士中部的其他州也针对是否应出台规定，规范手机在校使用进行了讨论。不过，施维茨州(Schwyz cantonal)议会于2月决定反对制定相关规定，并认为学校能够处理好该问题。
卢塞恩州议会也以类似理由对全面禁用手机的规定予以否决。其表示，每所学校需求不同，州政府的统一规定无法全面覆盖。
楚格州政府也拒绝采取行动，并在回应州议会的相关动议时指出，现有的法律框架及纪律条例足以制止手机在上课期间的使用。
中国教育部于2021年发布了《教育部办公厅关于加强中小学生手机管理工作的通知》外部链接，明确规定了中小学生在校使用手机的管理政策。
中小学生原则上不得将个人手机带入校园。确有需要的，须经家长同意、书面提出申请。
学校应制定具体办法，通过设立校内公共电话、建立班主任沟通热线等途径措施，解决学生与家长的通话需求。
不得用手机布置作业或要求学生利用手机完成作业。
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