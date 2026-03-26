瑞士仍未达到中等教育完成率目标

2026年3月23日，瓦莱州教育局长克里斯朵夫·达尔伯雷(Christophe Darbellay)接受媒体采访。 Keystone-SDA

最新一期《瑞士教育报告》(Swiss Education Report)显示，瑞士25岁青年中，完成中等教育第二阶段(即高中教育)的比例为90.1%，未达到95%的目标。

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多年来，这一比例一直没有大幅变动。3月23日，瑞士联邦政府及瑞士州级教育局局长会议(Swiss Conference of Cantonal Ministers of Education, EDK)透露，2016年，该比例尚为91.5%。

这一数据对25岁青年人群的就业能力至关重要。在瑞士，中等教育第二阶段涵盖义务教育完成后的教育项目，包括文理中学、专业学校以及职业培训项目。

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瑞士法语区职业培训体系尚不成熟

2010年以来，瑞士教育研究协调中心(Swiss Coordination Centre for Research in Education, SKBF)受瑞士联邦政府及瑞士州级教育局局长会议委托，每四年发布一期《瑞士教育报告》。

3月23日，瑞士联邦主席、瑞士教育部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)及州级教育局局长联席会议主席、瓦莱州教育局局长克里斯朵夫·达尔伯雷在伯尔尼就最新一期的《瑞士教育报告》向媒体做了介绍。

达尔伯雷认为，高中阶段毕业率降低主要因为瑞士法语区不看好职业培训。在法语区各州，该比例为85- 92%；而德语区该比例为92-96%。

达尔伯雷指出，瓦莱州内，人们对职业教育的重视程度区别明显。例如，在讲法语的蒙泰市(Monthey)，25岁人群中高中文凭持有率为82%；而位于上瓦莱州地区的菲斯普市(Visp)属德语区，职业培训体系健全，这里的同龄人群高中教育完成率高达98%。

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帕尔莫兰表示：“我们仍需做大量工作，让家长们明白，职业教育或许是更好的出路。”

与此同时，联邦及各州政府对大学生辍学率也深表忧虑。“目前，中途辍学比例相对较高。大约24%的应届生在入学后的八年内未能获得大学学士学位。”

应为学徒安排更多假期

此外，学徒合同终止率同样高居不下。据瑞士全国工会联合会(Swiss Trade Union Federation, SGB)发布的一份声明，四分之一的学徒提前终止了学徒合同，且不再返训的比例高达20%。工会联合会认为，该数据反映了“严重的质量问题”。瑞士“完美的职业培训”形象与实际情况并不相符。

联合会当天呼吁进一步为学徒争取权益，包括增加假期及更好的健康保障。此外，学徒薪资不应少于5000瑞郎(约合人民币4.4万元)。联合会希望培训企业承担起更多责任，并表示，应制定具有约束力的最低工资标准和监管办法，且出台更多措施保障足够的学徒岗位。

报告后续分析

在对最新教育报告进行初步评估时，帕尔莫兰和达尔伯雷强调，联邦与州政府着眼于长期的教育目标，并将进一步研究是否需要采取额外措施或设立新目标。

这份长达400页的报告汇总了瑞士教育体系中各教育阶段的现状。联邦及各州政府各司其职。虽然义务教育属于各州的管辖范畴，但义务教育之后的教育责任则由联邦政府和各州共同承担。

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