瑞士大学的顶级课程密度最高

根据英国高等教育咨询公司Quacquarelli Symonds(QS)发表的年度排名，瑞士拥有的顶级教育课程密度为世界最高。
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在这份周三(4月10日)发表的排名榜上，苏黎世联邦理工学院(ETHZ)的三个专业排名最高：地球与海洋科学、地球物理学和地质学。洛桑酒店管理学院(EHL)则保持了该校在酒店专业的头名位置。
QS公司表示，虽然英美两国的顶级排名课程整体上更多，但瑞士的顶级排名课程密度(2%)却是世界最高。
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声誉与产出
本次排名基于四个指标，全球共有逾1500所高校的1.64万个学术课程参与了评比。
首先，学术届对各高校提名院系的声誉做了评估。其次，各雇主提供了对各校毕业生的评价。此外，QS公司评估了科研人员的产出，以及他们的研究被援引的频度等。
依据专业不同，各项指标的侧重也有所不同。
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