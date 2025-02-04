数百人在纽约示威 抗议川普跨性别政策

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（法新社纽约3日电） 有数百人今天在纽约走上街头，抗议美国总统川普以行政命令限制儿少的变性医疗程序，以及有报导称一个在地的医院体系取消两名年轻变性者的门诊预约。

挤满纽约曼哈顿圣瓦坦公园（St. Vartan Park）内的喧嚣抗议者们高举「保护多元性别」、「不向仇恨屈服」、「打破沉默」等标语，至少一名示威者被警方拘留。

据纽约时报披露，从圣瓦坦公园一眼可望及院区的纽约大学朗格尼医学中心（NYU Langone Health），就因川普颁布行政命令后，取消两位跨性别青年的门诊预约。

川普上月发布一道全面性的行政命令，要求有领联邦研究或教育经费的机构终止各类19岁以下青少年的性别认定医疗，并要即将上任的卫生及公共服务部（HHS）部长贯彻政令。

川普的政令为「美国的政策不资助、不提倡、不推广、不协助或支持儿少进行所谓转性－从某个性别变成另一性别，并会严格执行相关法律禁止、限制这类破坏性和让生活产生翻天覆地变化的举措」。

纽时指出，有两名原本要在纽约大学朗格尼医学中心接受青春期阻断剂（puberty blocker）治疗的12岁少年被取消门诊。其中一名少年的家长表示，医师告诉他们这是出于「新政策」使然。医学中心则不予回应。

不愿具名的一名来自布鲁克林的示威者说：「我通常不参加这类集会，同志族群一直都存在，我们不会只因他们把立法者搞得很为难就退却。」

本身是变性者的犹太教经师史坦（Abby Stein）指控川普所针对者是美国其中一个最脆弱的族群，「我们要的是生存的权利、要的是获得基本医疗保健的权利」。

川普回锅以来政令连发，且特别针对跨性别者，国务院还将跨性者（Transgender）和酷儿（Queer）从LGBTQ的旅游建议中剔除，代表旅游建议时不再特别提醒跨性别者和酷儿群体可能面临的特殊风险，各部会只承认男女两种性别。

在去年竞选期间，川普就屡屡妖魔化一切对多元性别的认可、攻击跨性别者（特别是跨性女运动员）及儿少的性别确认照护。