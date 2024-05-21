实验室培养肉有望三年内在瑞士上市

由实验室培育牛肉制成的汉堡可能会在未来几年上市。 KEYSTONE

即将退休的贝尔食品集团首席执行官洛伦茨·维斯(Lorenz Wyss)预计，用培养肉制成的汉堡将于大概三年内在瑞士上市。

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Keystone-SDA 其他1种语言 English en Cultured meat could be sold in Switzerland in three years’ time 原版 更多阅览 Cultured meat could be sold in Switzerland in three years’ time

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他指出：“但你可能无法立即在超市买到这些产品，它们会首先在餐馆面世。”

在《新苏黎世报》(NZZ)5月10 日发布的采访中，这位贝尔集团(Bell Food Group)的老板解释说，一开始可能只会在实验室培养脂肪等个别成分。贝尔于2018年收购了荷兰培养牛肉生产商Mosa Meat的股份，并于2020年扩大了持股规模。

最初的目标是在2021年以10瑞郎(11美元)的价格供应由培养肉制成的汉堡，但后来他们放弃了这一目标。维斯表示，整个行业的脚步都放缓了。维斯已经在贝尔担任首席执行官长达13年时间，他将于6月底卸任，尽管如此，他再次表达了他对公司进军这一领域的决心：“如果这项技术有效，它将成为传统肉类生产的有力补充方式，并且我们必须参与其中。”

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但是，维斯现在对该集团的其他海外投资持批评态度。他说：“其中很大一部分投资目前可能不再继续进行。”例如，德国公司Zimbo的大部分股份已随着时间的推移被剥离。“人们本来抱有很高的期望，以为能够以合理的价格在德国市场上出售图林根香肠(Thuringian bratwurst)等特产，但实现这一目标机会渺茫。”

另一方面，收购德国火腿品牌Abraham以及将重点放在火腿的战略则获得了回报。维斯表示：“我们拥有20%到25%的市场份额，可以与零售商平等对话。”