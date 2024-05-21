实验室培养肉有望三年内在瑞士上市

即将退休的贝尔食品集团首席执行官洛伦茨·维斯(Lorenz Wyss)预计，用培养肉制成的汉堡将于大概三年内在瑞士上市。
此内容发布于
点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。
他指出：“但你可能无法立即在超市买到这些产品，它们会首先在餐馆面世。”
在《新苏黎世报》(NZZ)5月10 日发布的采访中，这位贝尔集团(Bell Food Group)的老板解释说，一开始可能只会在实验室培养脂肪等个别成分。贝尔于2018年收购了荷兰培养牛肉生产商Mosa Meat的股份，并于2020年扩大了持股规模。
最初的目标是在2021年以10瑞郎(11美元)的价格供应由培养肉制成的汉堡，但后来他们放弃了这一目标。维斯表示，整个行业的脚步都放缓了。维斯已经在贝尔担任首席执行官长达13年时间，他将于6月底卸任，尽管如此，他再次表达了他对公司进军这一领域的决心：“如果这项技术有效，它将成为传统肉类生产的有力补充方式，并且我们必须参与其中。”
相关内容
相关内容
培植肉: 创新食物还是厌恶对象?
此内容发布于
在新加坡，实验室培植出来的鸡块已在市面上出售；而瑞士一家初创企业也正在开发培植牛排和牛里脊肉。尽管这项技术仅用一克细胞就能制造出1’000吨肉，但在安全问题上以及生态足迹方面仍受到众多质疑。
更多阅览 培植肉: 创新食物还是厌恶对象?
但是，维斯现在对该集团的其他海外投资持批评态度。他说：“其中很大一部分投资目前可能不再继续进行。”例如，德国公司Zimbo的大部分股份已随着时间的推移被剥离。“人们本来抱有很高的期望，以为能够以合理的价格在德国市场上出售图林根香肠(Thuringian bratwurst)等特产，但实现这一目标机会渺茫。”
另一方面，收购德国火腿品牌Abraham以及将重点放在火腿的战略则获得了回报。维斯表示：“我们拥有20%到25%的市场份额，可以与零售商平等对话。”
相关内容
瑞士科研发现：腹部脂肪中的蛋白质可以用于肥胖治疗
此内容发布于
瑞士研究小组在腹部脂肪中新发现了一种细胞，可以抑制新脂肪细胞的形成。他们将研究结果发表在了《细胞代谢》(Cell Metabolism)杂志上，这一发现可能对治疗肥胖症具有很高价值。
更多阅览 瑞士科研发现：腹部脂肪中的蛋白质可以用于肥胖治疗
相关内容
瑞士研发的新凝胶可降低酒精风险
此内容发布于
苏黎世联邦理工学院研究人员研制出可以抵消酒精不良反应的新型凝胶。这种物质能在酒精进入血液之前，在胃肠道中将其分解。
更多阅览 瑞士研发的新凝胶可降低酒精风险
相关内容
气候变化引花粉过敏症爆发
此内容发布于
气候变化导致瑞士花粉过敏症患者人数激增。一百年前，花粉症在瑞士鲜为人知。可如今，这种过敏症困扰着五分之一的瑞士居民。
更多阅览 气候变化引花粉过敏症爆发
相关内容
迈克尔·舒马赫的腕表在瑞士拍得400万瑞郎
此内容发布于
5月14日，一级方程式赛车大师迈克尔·舒马赫收藏的腕表在日内瓦举行的佳士得(Christie’s)拍卖会上，以400万瑞郎(约合人民币3190万)的价格成交。
更多阅览 迈克尔·舒马赫的腕表在瑞士拍得400万瑞郎
相关内容
瑞士人对辅助生育持开放态度
此内容发布于
在生娃问题上，瑞士人对辅助生育的态度相当开明。这是苏黎世大学近期公布的一项代表性调研的初步分析结果。
更多阅览 瑞士人对辅助生育持开放态度
相关内容
瑞士人在时隔84年之后与共产主义再续前缘
此内容发布于
上周末，在伯尔尼州布格多夫(Burgdorf)举行的代表大会上，三百余名与会者见证了革命共产党(Revolutionary Communist Party，简称RKP)的成立。这意味着瑞士共产党在1940年被取缔之后，再次跻身瑞士各党派行列。
更多阅览 瑞士人在时隔84年之后与共产主义再续前缘
相关内容
美中两国将就人工智能风险在日内瓦会谈
此内容发布于
鉴于人工智能领域的迅速发展，美中两国政府的代表计划于本周二(5月14日)在日内瓦共商与之相关的风险。美国政府的一名高层代表在会前表示，此次会谈并非任何形式的合作，而是要就各自的方式与观点展开沟通。
更多阅览 美中两国将就人工智能风险在日内瓦会谈
相关内容
欧洲歌唱大赛瑞士冠军希望好好休息一下
此内容发布于
在上周六晚(5月11日)结束的欧洲歌唱大赛(Eurovision Song Contest)上，瑞士参赛者尼莫(Nemo)以一曲《规则》(The Code)赢得大赛冠军。周日晚上尼莫返回苏黎世时虽一身疲倦，但依然欣喜若狂。
更多阅览 欧洲歌唱大赛瑞士冠军希望好好休息一下
相关内容
瑞士近六个月的网络诈骗数量大幅增加
此内容发布于
2023年下半年，瑞士网络欺诈案例数几乎翻了一番。在这种情况下，新成立的联邦网络安全办公室(FOC)负责人弗洛里安·舒茨(Florian Schütz)在上任仅四个多月后就提出了一项新战略。
更多阅览 瑞士近六个月的网络诈骗数量大幅增加
相关内容
日内瓦将拍卖舒马赫收藏的部分腕表
此内容发布于
在迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher)首次赢得一级方程式赛车冠军30年后，他的家人将在日内瓦拍卖他收藏的八块罕见名表。舒马赫热衷于收藏手表，并拥有不少稀世名表，其中一些还是世界上最好的制表商专门为他制作的。本次拍卖会将于下周一举行。
更多阅览 日内瓦将拍卖舒马赫收藏的部分腕表
阅读更多
相关内容
培植肉: 创新食物还是厌恶对象?
此内容发布于
在新加坡，实验室培植出来的鸡块已在市面上出售；而瑞士一家初创企业也正在开发培植牛排和牛里脊肉。尽管这项技术仅用一克细胞就能制造出1’000吨肉，但在安全问题上以及生态足迹方面仍受到众多质疑。
更多阅览 培植肉: 创新食物还是厌恶对象?
相关内容
“我们的主要竞争对手是肉制品制造商”
此内容发布于
尽管以植物为基础的肉类替代品仍然是一种小众产品，但总部位于苏黎世的初创公司Planted正致力于实现该领域在国际上的强劲增长。这家公司正在努力改进产品种类并降低价格，以赢得大众的青睐。
更多阅览 “我们的主要竞争对手是肉制品制造商”
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。