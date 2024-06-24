巴西“小罗”来日内瓦开汉堡店了

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在瑞士，带狗上班可提升工作场所幸福感
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尽管一些瑞士雇主强烈反对带狗上班，但6月19日公布的一项调查显示，狗能改善办公氛围，受益者不仅限于狗主人，也包括其他同事。
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瑞士男性认为性别平等已经实现，但女性则不同意
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在瑞士Z一代男性眼里，性别平等已经取得长足进步，可在瑞士女性及年纪更长的男性看来，进步远没有那么大。
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得了乳腺癌，低收入女性的日子更难熬
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乳腺癌也讲“贫富差距”。一个瑞法联合研究小组在一项研究中发现：在女性乳腺癌患者中，经济收入较少人群的生活质量受到的冲击更大。
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瑞士意大利语区居民面对衰老态度超然
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一项调查显示，年华老去这件事对于瑞士南部居民的意义远胜于对其他地区。
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多数瑞士人仍然反对第三性别身份标识
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一项调查显示，五分之三的瑞士人反对在官方文件中使用第三性别选项。男性相比女性反对呼声更高。
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瑞士总检察长欲加强反间谍工作力度
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联邦总检察长斯特凡·布莱特勒(Stefan Blättler)称，瑞士今后应更加重视对间谍活动的防范。布莱特勒周三(6月19日)表示，最近对一名疑似俄罗斯特工的相关调查并非个案。
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越来越多的瑞士人不再关注新闻
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路透《数字新闻报告》显示，越来越多的瑞士人正在主动远离新闻，36%的瑞士人至少在某些时候不看新闻。
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瑞士公共部门首席执行官薪酬持续上涨
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与政府紧密相关的9家企业及机构的高管去年的薪酬超过了50万瑞郎(约合人民币408万)，人数较前一年多了一位。瑞士邮政储蓄银行首席执行官Hansruedi Köng收入(不含职业养老金缴费)最高。
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瑞士雇员虽满意程度降低，却鲜有人打算换工作
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工作在瑞士的人正日益感到不满。他们还往往缺乏与雇主的感情纽带，可是想要换工作的人却寥寥无几。
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瑞士五分之一的雇佣关系存在劳动法违规行为
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一份政府报告指出，在一项针对瑞士雇员的调查中，大约五分之一的案例显示瑞士在薪酬及工作条件方面存在违规做法。瑞士雇主在雇佣外籍员工时还存在工资倾销行为。
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