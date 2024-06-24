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巴西“小罗”来日内瓦开汉堡店了

2024年6月23日，巴西球星罗纳尔迪尼奥参加他在日内瓦的第一家汉堡店R10 Burger的开业活动。
2024年6月23日，巴西球星罗纳尔迪尼奥参加他在日内瓦的第一家汉堡店R10 Burger的开业活动。 Keystone / Martial Trezzini

前巴西足球明星罗纳尔迪尼奥(Ronaldinho)在日内瓦Châtelaine区的第一家餐厅开张了。这家以其球衣号码"R10"命名的餐厅主营汉堡。

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Keystone-SDA

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从瑞士新闻社提供的照片中可以看到，小罗在日内瓦被热情球迷簇拥。这位两届世界足球先生和2002年世界杯冠军队队员曾效力于巴塞罗那和AC米兰足球俱乐部。

足球生涯结束后，他转而从事音乐创作，并与一个乐队录制了说唱唱片。2021年3月，他和哥哥罗伯托·德·阿西斯(Roberto de Assis)持假身份证件前往巴拉圭旅行时被抓，并在监狱被关押30余天。同年4月，他们获得保释，开始软禁，直到8月才得以返回巴西。

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