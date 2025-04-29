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成龙将摘得洛迦诺电影节荣誉金豹奖

2012年，成龙现身戛纳电影节。
2012年，成龙现身戛纳电影节。 Keystone-SDA

今年夏天，洛迦诺电影节(Festival del film Locarno)将向成龙颁发荣誉金豹奖，以表彰这位“既是当代亚洲电影的重要人物，也是重新定义好莱坞电影规则的影响力人物”。

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该电影节于4月29日发布公告称，成龙是“亚洲电影的标志性人物、天才导演，也是好莱坞不可或缺的一员”，他“凭借打破东西方文化隔阂的动作片赢得了全球观众的喜爱。近60年来，成龙一直是世界电影界最具代表性的面孔之一”。

电影节艺术总监吉奥纳·纳扎罗(Giona A. Nazzaro)指出，成龙身兼导演、制片人、演员、编剧、动作指导、歌手、运动员和特技演员等多重身份。

成龙于1960年代以童星出道，1978年凭借《蛇形刁手》和《醉拳》一举成名。1998年，他与美国演员克里斯·塔克(Chris Tucker)共同主演动作喜剧片《尖峰时刻》，由此成为“全球偶像”。与此同时，他还执导了《警察故事》(1985年)和《龙兄虎弟》(1986年)等经典作品。

成龙将于8月9日周六这天在洛迦诺电影节主会场大广场领取荣誉金豹奖。届时，他将放映自己主演并执导的影片《警察故事》和《A计划》(1983年)。次日，他还将出席一场圆桌交流活动，与观众见面。

成龙，香港演员、导演、制片人及动作指导，是全球最具影响力的华语电影人之一。自20世纪60年代起活跃于影坛，凭借融合高难度动作与喜剧元素的作品，赢得国际声誉。代表作包括《醉拳》《警察故事》等，成就了他作为连接东西方电影文化的重要桥梁的地位。其近60年的艺术生涯，对亚洲及世界电影产业产生了深远的影响。

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