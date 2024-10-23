本地鸟类成为今年伯尔尼灯光秀主角

“相约联邦广场”年度灯光秀于10月19日再次登场。今年，鸟儿们将在联邦大厦的外墙间轻盈振翅、莺歌燕语。本地鸟类是这次多彩灯光音乐秀当之无愧的主角。
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此次灯光秀以吉普赛国王合唱团的一支歌曲“展翅高飞 (Volare)”命名，灵感来源于正在举行百年庆典的、位于森帕赫(Sempach)湖区的瑞士鸟类研究所。10月18日的预演上，猫头鹰、翠鸟、胡兀鹫、大斑啄木鸟、鹤和百灵鸟们，成群结队在议会大厦的楼宇间穿梭。爬山虎瞬间爬满整个外墙，水乌鸦在雷鸣般的瀑布间翻腾嬉戏。
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鸟儿们时而上演独角戏，比如，一只苍鹰直破天际，翱翔在崇山峻岭之中；时而三五成群，翻飞在议会大厦烙印着历史的层楼叠榭间。此次灯光秀亦是一场听觉盛宴，百鸟齐鸣，编织出一支美妙绝伦的“交响乐”。
灯光秀的背景音乐，有时浅吟低唱，有时铿锵高亢，伴随着表演达到高潮。“相约联邦广场”的组织者和制作人Brigitte Roux表示：“今年，我们希望再次给观众带来一段色彩斑斓、无忧无虑的时光，同时也能激发人们一些思考。”
“相约联邦广场”灯光秀演出(英)外部链接将持续到11月23日。每晚有三场演出，分别在19点、20点和21点，演出时长约30分钟，免费观看。
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