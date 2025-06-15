瑞士家家都有家族纹章

在苏黎世，八个家族的盾形纹章装饰着 "zur Waag "行会的窗户，现在这里是一家餐厅。 Keystone / Alessandro Della Bella

瑞士还有一个不太为人所知的传统-就是家庭纹章传统，无论是名人贵族还是平头百姓，几乎大多数家庭都曾有过自己的家庭纹章，这是一种盾形的标志，上面带有各种图案，这些图案显示着家族的姓氏、籍贯、职业等特征。而现在这种传统也在濒临灭绝。

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大多数瑞士家庭都有自己的家族纹章。这在国外可能会让人觉得很奇怪，因为在其他国家，纹章通常是贵族家庭的专利。而瑞士人对纹章的热衷既有传统的原因，也曾是一种时尚。

在瑞士，绝大多数本地家族都有自己的家族纹章。

“拥有纹章的家庭比例因州而异，但一般都很高。在弗里堡州，80%-90%的家庭都有自己的纹章，”弗里堡纹章和家谱研究所所长海里贝特·比尔曼(Heribert Bielmann)说。

从骑士到平民

《瑞士历史辞典》(Historical Dictionary of Switzerland)上记载，纹章起源于中世纪，因为那个时期”骑士们都穿着盔甲，很难区分他们的身份”，因此需要用纹章标记自己的身份。

几个世纪以来，这一习俗逐渐传播到其他社会阶层，并最终也传到了普通人阶层。

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长期以来，个人或团体用拥有纹章来彰显自己的重要性或独立性。

尤其是对于贵族家庭、富裕的农民家庭、资产阶级家庭或行会成员来说，更是如此。比尔曼说：”拥有一枚盾形纹章，就表示你是个重要的人。”

“到了20世纪，纹章设计成为一种时尚，并被广泛传播，“他说，”即使到了本世纪中叶，在跳蚤市场等场所，依然能看到有人做纹章。”

“这里的人喜欢纹章，因为这很时尚，而且他们认为这让人很有家族从属感。”

并无官方意义

家族纹章可以在纹章登记册中登记。大多数情况下，各州的档案馆会有这样的登记处，有的城镇、市镇或地区也有这样的档案馆。

不过，由于这些纹章不是由瑞士官方机构授予的，所以即使进行了登记，这些纹章也没有任何官方意义。日内瓦市政官员表示：”它们只是一种个人标志，没有官方价值。”

因为盔甲早已从瑞士的武器库中消失，所以纹章也不再有任何实际用途。

家族纹章可以刻在一枚印章戒指上，用来封缄信件(封好信封后，在封口处滴上融化的蜡油，将印章戒指按在蜡油上，留下纹章的图案)。但现在很少再有人这样做了。

长期以来，纹章主要起装饰作用。可以用于许多地方：大门、锡壶、教堂窗户、名片、文具甚至熨斗上都可能出现纹章。这些也都是一些出于时尚的做法，带有复古的味道。

印有纹章的椒盐面包。 Institut für Heraldik und Genealogie Freiburg

严格的规则和自己的语言

没有纹章的家族可以自行设计自己的纹章。但术业有专攻，最好还是请行家来设计，因为纹章技艺有着自己的门道和规则。

最重要的规则是颜色的重叠，纹章的纹饰也有着自己特殊的表述。

例如，本文作者家族纹章的纹饰是这样的：”在银色盾徽顶部有一只蓝色的鸽子，底部有一朵红色的玫瑰，左右各有一扇翅膀。”

如下图所示：

本文作者的纹章

符合规则之后，就要确定纹章的主题了，这可以根据一些象征性元素来代表人物的姓名、籍贯或职业。

纹章技师比尔曼举例说：”比如，罗特家族(Roth，音同德语”红色”)的纹章会有红色(Rot)，比尔曼家族(Bielmann，象征着有力)家族会采用臂膀和斧头。”

岌岌可危的传统

在瑞士，纹章流行了几个世纪之久，然而现在这一传统正濒临灭绝。

首先是因为缺乏掌握这门技艺的手艺人。例如，在瑞士西部，仅还有一位纹章师仍在用手工制作纹章。

瑞士电视台RTS档案资料：与瑞士法语区最后一位纹章师会面(2015年，法)：

外部内容

更糟的是：人们对纹章的兴趣正在下降：”年轻人似乎不再对纹章感兴趣。现在喜欢纹章的人上了年纪的较多，和集邮一样，纹章也失去了年轻人的喜爱。”比尔曼遗憾地说。

不过正如前面所说的，纹章是一种时尚。由于时尚有一定的周期性，所以对这一来自中世纪的老传统来说，或许还有希望。

(编辑：Samuel Jaberg，编译自德文：杨煦冬/gj)