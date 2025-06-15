瑞士家家都有家族纹章

瑞士还有一个不太为人所知的传统-就是家庭纹章传统，无论是名人贵族还是平头百姓，几乎大多数家庭都曾有过自己的家庭纹章，这是一种盾形的标志，上面带有各种图案，这些图案显示着家族的姓氏、籍贯、职业等特征。而现在这种传统也在濒临灭绝。
此内容发布于
我的主要职责是翻译、校对和发表瑞士资讯的文章。我还会不定期撰写媒体综述和关于“瑞士奇闻”的原创文章，介绍瑞士的独特之处。
在学习历史和宗教研究后，我在弗里堡广播电台开始了我的新闻职业生涯。之后，我在瑞士电讯社新闻编辑部工作了一段时间，并于2000年加入瑞士资讯，专注于联邦政治和历史报道。目前，我从事翻译、校对和内容制作工作。
-
English
en
Switzerland, the promised land of coats of arms
更多阅览 Switzerland, the promised land of coats of arms
-
Deutsch
de
Die Schweiz, das Land der Familienwappen
更多阅览 Die Schweiz, das Land der Familienwappen
-
Français
fr
La Suisse, terre promise des armoiries
原版
更多阅览 La Suisse, terre promise des armoiries
-
Italiano
it
La Svizzera, terra promessa dei blasoni
更多阅览 La Svizzera, terra promessa dei blasoni
-
Português
pt
Suíça, a terra prometida dos brasões
更多阅览 Suíça, a terra prometida dos brasões
-
العربية
ar
سويسرا: الأرض الموعودة لرموز النبالة
更多阅览 سويسرا: الأرض الموعودة لرموز النبالة
-
Русский
ru
Почему в Швейцарии свой герб может иметь каждая семья
更多阅览 Почему в Швейцарии свой герб может иметь каждая семья
相关内容
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国
如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。
更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国
大多数瑞士家庭都有自己的家族纹章。这在国外可能会让人觉得很奇怪，因为在其他国家，纹章通常是贵族家庭的专利。而瑞士人对纹章的热衷既有传统的原因，也曾是一种时尚。
在瑞士，绝大多数本地家族都有自己的家族纹章。
“拥有纹章的家庭比例因州而异，但一般都很高。在弗里堡州，80%-90%的家庭都有自己的纹章，”弗里堡纹章和家谱研究所所长海里贝特·比尔曼(Heribert Bielmann)说。
从骑士到平民
《瑞士历史辞典》(Historical Dictionary of Switzerland)上记载，纹章起源于中世纪，因为那个时期”骑士们都穿着盔甲，很难区分他们的身份”，因此需要用纹章标记自己的身份。
几个世纪以来，这一习俗逐渐传播到其他社会阶层，并最终也传到了普通人阶层。
相关内容
查看讨论
瑞士有哪些“奇葩事”？你想知道吗？
知道吗，在瑞士，养单只豚鼠宠物是违法的！“嗡嗡球”(hornuss)真的嗡嗡响吗？还有，瑞士外交官在埃及意外发现自己曾祖父的木乃伊，这个故事是真的吗？
长期以来，个人或团体用拥有纹章来彰显自己的重要性或独立性。
尤其是对于贵族家庭、富裕的农民家庭、资产阶级家庭或行会成员来说，更是如此。比尔曼说：”拥有一枚盾形纹章，就表示你是个重要的人。”
“到了20世纪，纹章设计成为一种时尚，并被广泛传播，“他说，”即使到了本世纪中叶，在跳蚤市场等场所，依然能看到有人做纹章。”
“这里的人喜欢纹章，因为这很时尚，而且他们认为这让人很有家族从属感。”
并无官方意义
家族纹章可以在纹章登记册中登记。大多数情况下，各州的档案馆会有这样的登记处，有的城镇、市镇或地区也有这样的档案馆。
不过，由于这些纹章不是由瑞士官方机构授予的，所以即使进行了登记，这些纹章也没有任何官方意义。日内瓦市政官员表示：”它们只是一种个人标志，没有官方价值。”
因为盔甲早已从瑞士的武器库中消失，所以纹章也不再有任何实际用途。
家族纹章可以刻在一枚印章戒指上，用来封缄信件(封好信封后，在封口处滴上融化的蜡油，将印章戒指按在蜡油上，留下纹章的图案)。但现在很少再有人这样做了。
长期以来，纹章主要起装饰作用。可以用于许多地方：大门、锡壶、教堂窗户、名片、文具甚至熨斗上都可能出现纹章。这些也都是一些出于时尚的做法，带有复古的味道。
严格的规则和自己的语言
没有纹章的家族可以自行设计自己的纹章。但术业有专攻，最好还是请行家来设计，因为纹章技艺有着自己的门道和规则。
最重要的规则是颜色的重叠，纹章的纹饰也有着自己特殊的表述。
例如，本文作者家族纹章的纹饰是这样的：”在银色盾徽顶部有一只蓝色的鸽子，底部有一朵红色的玫瑰，左右各有一扇翅膀。”
如下图所示：
符合规则之后，就要确定纹章的主题了，这可以根据一些象征性元素来代表人物的姓名、籍贯或职业。
纹章技师比尔曼举例说：”比如，罗特家族(Roth，音同德语”红色”)的纹章会有红色(Rot)，比尔曼家族(Bielmann，象征着有力)家族会采用臂膀和斧头。”
岌岌可危的传统
在瑞士，纹章流行了几个世纪之久，然而现在这一传统正濒临灭绝。
首先是因为缺乏掌握这门技艺的手艺人。例如，在瑞士西部，仅还有一位纹章师仍在用手工制作纹章。
瑞士电视台RTS档案资料：与瑞士法语区最后一位纹章师会面(2015年，法)：
更糟的是：人们对纹章的兴趣正在下降：”年轻人似乎不再对纹章感兴趣。现在喜欢纹章的人上了年纪的较多，和集邮一样，纹章也失去了年轻人的喜爱。”比尔曼遗憾地说。
不过正如前面所说的，纹章是一种时尚。由于时尚有一定的周期性，所以对这一来自中世纪的老传统来说，或许还有希望。
(编辑：Samuel Jaberg，编译自德文：杨煦冬/gj)
阅读更多
相关内容
瑞士你不知道的那些习俗
此内容发布于
Sasi Subramaniam，是来自斯里兰卡的难民，他在瑞士取得了一个摄影师证书，毕业考试作品选择的题目是…
更多阅览 瑞士你不知道的那些习俗
相关内容
传说中的瑞士有许多民间传说
此内容发布于
几个世纪以来，因被阿尔卑斯山环绕的地貌，再加上受到不断涌入的异国文化和思想的影响，令瑞士成为一个有着丰富多彩传奇故事的国家，在这个小小的山国流传着许多千奇百怪有关灵魂、魔鬼、女巫和龙的传说。
更多阅览 传说中的瑞士有许多民间传说
相关内容
什么是真正的瑞士文化？
此内容发布于
在圣加仑举行的 2023 年瑞士海外侨民大会上，与会者被问及了这样一个问题：“瑞士文化：是一个出口商品吗？”对这个问题，您的回答是什么？
更多阅览 什么是真正的瑞士文化？
相关内容
瑞士传统日用品的魅力
此内容发布于
熨斗、锅、缝纫机、锁匙，这些用于人们日常生活的普通物品一般不会引起注意。而对于Riccardo Blumer来…
更多阅览 瑞士传统日用品的魅力
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。