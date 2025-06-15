The Swiss voice in the world since 1935
登录
文化

瑞士家家都有家族纹章

在苏黎世，八个家族的盾形纹章装饰着 "zur Waag "行会的窗户，现在这里是一家餐厅。
在苏黎世，八个家族的盾形纹章装饰着 "zur Waag "行会的窗户，现在这里是一家餐厅。 Keystone / Alessandro Della Bella

瑞士还有一个不太为人所知的传统-就是家庭纹章传统，无论是名人贵族还是平头百姓，几乎大多数家庭都曾有过自己的家庭纹章，这是一种盾形的标志，上面带有各种图案，这些图案显示着家族的姓氏、籍贯、职业等特征。而现在这种传统也在濒临灭绝。

此内容发布于
6 分钟

我的主要职责是翻译、校对和发表瑞士资讯的文章。我还会不定期撰写媒体综述和关于“瑞士奇闻”的原创文章，介绍瑞士的独特之处。 在学习历史和宗教研究后，我在弗里堡广播电台开始了我的新闻职业生涯。之后，我在瑞士电讯社新闻编辑部工作了一段时间，并于2000年加入瑞士资讯，专注于联邦政治和历史报道。目前，我从事翻译、校对和内容制作工作。

相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国

相关内容

时事通讯：瑞士媒体里的中国

如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。

更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国

大多数瑞士家庭都有自己的家族纹章。这在国外可能会让人觉得很奇怪，因为在其他国家，纹章通常是贵族家庭的专利。而瑞士人对纹章的热衷既有传统的原因，也曾是一种时尚。

在瑞士，绝大多数本地家族都有自己的家族纹章。

“拥有纹章的家庭比例因州而异，但一般都很高。在弗里堡州，80%-90%的家庭都有自己的纹章，”弗里堡纹章和家谱研究所所长海里贝特·比尔曼(Heribert Bielmann)说。

从骑士到平民

《瑞士历史辞典》(Historical Dictionary of Switzerland)上记载，纹章起源于中世纪，因为那个时期”骑士们都穿着盔甲，很难区分他们的身份”，因此需要用纹章标记自己的身份。

几个世纪以来，这一习俗逐渐传播到其他社会阶层，并最终也传到了普通人阶层。

相关内容

讨论
提问者： Zeno Zoccatelli

瑞士有哪些“奇葩事”？你想知道吗？

知道吗，在瑞士，养单只豚鼠宠物是违法的！“嗡嗡球”(hornuss)真的嗡嗡响吗？还有，瑞士外交官在埃及意外发现自己曾祖父的木乃伊，这个故事是真的吗？

参与讨论
52
56 留言
查看讨论

长期以来，个人或团体用拥有纹章来彰显自己的重要性或独立性。

尤其是对于贵族家庭、富裕的农民家庭、资产阶级家庭或行会成员来说，更是如此。比尔曼说：”拥有一枚盾形纹章，就表示你是个重要的人。”

“到了20世纪，纹章设计成为一种时尚，并被广泛传播，“他说，”即使到了本世纪中叶，在跳蚤市场等场所，依然能看到有人做纹章。”

“这里的人喜欢纹章，因为这很时尚，而且他们认为这让人很有家族从属感。”

并无官方意义

家族纹章可以在纹章登记册中登记。大多数情况下，各州的档案馆会有这样的登记处，有的城镇、市镇或地区也有这样的档案馆。

不过，由于这些纹章不是由瑞士官方机构授予的，所以即使进行了登记，这些纹章也没有任何官方意义。日内瓦市政官员表示：”它们只是一种个人标志，没有官方价值。”

因为盔甲早已从瑞士的武器库中消失，所以纹章也不再有任何实际用途。

家族纹章可以刻在一枚印章戒指上，用来封缄信件(封好信封后，在封口处滴上融化的蜡油，将印章戒指按在蜡油上，留下纹章的图案)。但现在很少再有人这样做了。

长期以来，纹章主要起装饰作用。可以用于许多地方：大门、锡壶、教堂窗户、名片、文具甚至熨斗上都可能出现纹章。这些也都是一些出于时尚的做法，带有复古的味道。

印有纹章的椒盐面包。
印有纹章的椒盐面包。 Institut für Heraldik und Genealogie Freiburg

严格的规则和自己的语言

没有纹章的家族可以自行设计自己的纹章。但术业有专攻，最好还是请行家来设计，因为纹章技艺有着自己的门道和规则。

最重要的规则是颜色的重叠，纹章的纹饰也有着自己特殊的表述。

例如，本文作者家族纹章的纹饰是这样的：”在银色盾徽顶部有一只蓝色的鸽子，底部有一朵红色的玫瑰，左右各有一扇翅膀。”

如下图所示：

本文作者的纹章
本文作者的纹章

符合规则之后，就要确定纹章的主题了，这可以根据一些象征性元素来代表人物的姓名、籍贯或职业。

纹章技师比尔曼举例说：”比如，罗特家族(Roth，音同德语”红色”)的纹章会有红色(Rot)，比尔曼家族(Bielmann，象征着有力)家族会采用臂膀和斧头。”

岌岌可危的传统

在瑞士，纹章流行了几个世纪之久，然而现在这一传统正濒临灭绝。

首先是因为缺乏掌握这门技艺的手艺人。例如，在瑞士西部，仅还有一位纹章师仍在用手工制作纹章。

瑞士电视台RTS档案资料：与瑞士法语区最后一位纹章师会面(2015年，法)：

外部内容

更糟的是：人们对纹章的兴趣正在下降：”年轻人似乎不再对纹章感兴趣。现在喜欢纹章的人上了年纪的较多，和集邮一样，纹章也失去了年轻人的喜爱。”比尔曼遗憾地说。

不过正如前面所说的，纹章是一种时尚。由于时尚有一定的周期性，所以对这一来自中世纪的老传统来说，或许还有希望。

(编辑：Samuel Jaberg，编译自德文：杨煦冬/gj)

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
32
53 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
12
13 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Domhnall O'Sullivan

社交媒体平台对民主辩论，是推动还是阻碍？

社交媒体平台在现代民主社会中根基深厚，塑造着我们如何交流、如何形成政治观点。但问题也随之而来：这些平台真的提供了一个多元开放、活跃有序的“数字公共广场”吗？

参与讨论
13
13 留言
查看讨论
阅读最长

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
Jodler umgeben von in Trachten gekleideten Schaufensterpuppen

相关内容

瑞士你不知道的那些习俗

此内容发布于 Sasi Subramaniam，是来自斯里兰卡的难民，他在瑞士取得了一个摄影师证书，毕业考试作品选择的题目是…

更多阅览 瑞士你不知道的那些习俗
Gegenstände zum Schutz vor dem Toggeli

相关内容

传说中的瑞士有许多民间传说

此内容发布于 几个世纪以来，因被阿尔卑斯山环绕的地貌，再加上受到不断涌入的异国文化和思想的影响，令瑞士成为一个有着丰富多彩传奇故事的国家，在这个小小的山国流传着许多千奇百怪有关灵魂、魔鬼、女巫和龙的传说。

更多阅览 传说中的瑞士有许多民间传说
A plasticine person in front of a blackboard where it s written kultur/culture

相关内容

什么是真正的瑞士文化？

此内容发布于 在圣加仑举行的 2023 年瑞士海外侨民大会上，与会者被问及了这样一个问题：“瑞士文化：是一个出口商品吗？”对这个问题，您的回答是什么？

更多阅览 什么是真正的瑞士文化？

相关内容

瑞士传统日用品的魅力

此内容发布于 熨斗、锅、缝纫机、锁匙，这些用于人们日常生活的普通物品一般不会引起注意。而对于Riccardo Blumer来…

更多阅览 瑞士传统日用品的魅力

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团