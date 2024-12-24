瑞士建築大師勒·柯布西耶在突尼西亞不為人知的海邊別墅

貝澤別墅位於迦太基海岸。按照勒·柯布西耶自己典型的「多米諾房間」的原則建造。 FLC/Rights Reserved

1930年代初，瑞法雙國籍建築師勒·柯布西耶在突尼斯進行了一個大膽的嘗試，建造了貝澤(Baizeau)別墅。這幢建築與傳統建築截然不同：集對自由的嚮往、對過去的衝破、對獨特之美的追求於一身。現在，這棟建築被突尼斯安全警察徵用。

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Ramzi Ayari

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呂西安·拜佐(Lucien Baizeau，1874-1955年)是突尼斯的一名法國殖民者和建築商，1928年，他找到了著名的瑞、法雙國籍建築師勒·柯布西耶和他的合夥人兼堂兄皮耶·讓內雷(Pierre Jeanneret)。委任他們在突尼斯迦太基小城的一座小山丘上建造一座避暑別墅。

貝澤第一次接觸到勒·柯布西耶的作品，是在1927年德國建築協會在斯圖加特舉辦的展覽上。這次展覽匯集了藝術家、建築師、設計師和工業家的作品，是包浩斯(Bauhaus-Bewegung)運動的預熱活動。

勒·柯布西耶(Le Corbusier)在完成此計畫時的年代。 Imagno / Austrian Archives (S)

一年後，他寄了一份合約和未來別墅的詳細圖紙給勒·柯布西耶。他設想建造一座適合地中海環境，能夠抵禦烈日和熱風侵襲的現代別墅。

就這樣，勒·柯布西耶在非洲的唯一一座建築-貝澤別墅-在這位明星建築師未親身到場的情況下，有了故事的開頭。

透過信件展開設計

1928年-1930年間，勒·柯比意透過通訊方式向貝澤提供了四份建築草圖，但都被貝澤否定了，因為無法滿足他的願望。

該別墅於1930年竣工，為配合地處海岸線、有著無敵海景的特色，建成的別墅在原設計圖的基礎上做了一些改動。別墅內外的用色都是勒·柯布西耶特有的純粹主義色調：藍色、淺灰色、深琥珀色、粉紅色、綠色和中灰色。

在1928年至1930年間，勒·柯布西耶在未到現場的情況下提出了四項設計方案，其中第一項方案因幾乎未考慮房主貝澤的意願而被否決。 © Fondation Le Corbusier

按照勒·柯布西耶的“多米諾房”(Maison Dom-Ino)原則及他的“新建築五點要點”，貝澤別墅採用開放式設計，三面設有疊落式露台，相互掩映遮擋陽光。外牆獨立挺立，與主體建築互不相連。勒·柯布西耶以這樣的思路設計了開放式樓層，盡可能地納入自然光，同時也保證了房主的私密空間。

「Dom-Ino」是一個新詞，源自拉丁語domus(房屋)和骨牌遊戲的名稱-指的是房屋的結構可以像多米諾骨牌一樣整齊排列。除了突尼斯這棟別墅外，還有法國的薩沃耶別墅(Villa Savoye)也遵循勒多米諾房屋原則。

勒·柯比意也為別墅設計了自然通風系統。空氣從底層均勻地流向屋頂，貫穿所有相互連接的房間。

突尼斯建築師亞姆爾·拉穆羅姆(Jamal Lamloum)說貝澤別墅是「兩種想法的結晶」。 “呂西安·貝澤的心願是建造一座符合自己的想像和心願的房子；而勒·柯布西耶則是從意義和空間上消除邊界感。”

鐵絲網保護

1947年，貝澤家族離開了位於突尼斯市中心的家，遷入這棟別墅定居。後來隨著突尼斯的獨立，1961年這棟別墅被收歸國有，並與鄰近的總統府歸為一體。貝澤家族則離開突尼斯前往法國。

根據法國《世界報》的一篇文章報道，貝澤別墅後來被用作突尼斯秘密警察的檔案館，從此不再對外開放。

儘管這棟別墅具有重要的歷史和美學價值，但不允許參觀或拍照。只有建築師或科學家被允許以個人身分前來參觀，其他人連外部參觀的機會都很難得到。

出於對勒‧柯比意在建築業所做的創新貢獻的認可，聯合國教科文組織於2016年將他的17項建築作品列為世界遺產，但貝澤別墅並不在其中。

如今，別墅被遮掩在茂密的叢林之後，並用鐵絲網加以保護。在前往附近的迦太基大學商學院的路上，可以透過樹叢瞥見別墅的一角。但是，可惜商學院的大學生根本就不知道，在他們上課的地方，幾步開外就是一座知名的歷史建築。

貝澤別墅必須重見光明

今年，一個名為「32Bis」文化展覽透過一場特覽又讓這棟別墅回到了公眾的視野。別墅本身仍然不對外開放，但這次展覽提供了一個難得的機會，讓人們以其他的方式探秘這棟建築。

突尼斯建築師羅雅·曼索(Roeya Mansour)在參觀展覽時激動地說：「我未曾想過，在有生之年能在突尼斯看到大師勒·柯布西耶的建築。」 展覽從2024年1月15日持續到5月15日，其中包括一系列圍繞當代集體住房以及勒·柯布西耶遺產的講座和活動，還有一個關於貝澤別墅的報道和相關大量文件和圖片。

以前 下一个 1928年至1930年间，勒·柯布西耶在未到现场的情况下提出了四项设计方案。 © Fondation Le Corbusier 贝泽别墅的视野，摄于2015年 © FLC/Thomas Bilanges 从二楼露台望向海面，摄于1940-1950年。 © FLC/Thomas Bilanges 另一个角度 © FLC 贝泽别墅设计草图 © Fondation Le Corbusier 人工智能合成的贝泽别墅。 swissinfo.ch 图片1

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即將從商學院畢業的Melliti*說：「這裡有一座歷史建築，但你卻看不到它-這就很特別。這位大學生認為目前人們顯示出的對別墅的興趣是積極的。對她來說，貝澤別墅是「突尼斯文化遺產的一部分，需要加以保護」。

展覽展出了與這座位於迦太基高檔社區的別墅有關的一些文件和檔案資料，包括屋主與建築師之間的通信。大部分文件由巴黎勒‧柯比意基金會提供，其中包括貝澤家族後人和親戚的音頻資料以及相冊，裡面有一家人吃飯、喝咖啡或孩子們玩耍的照片。

此外，也展出了法國攝影師托馬斯貝爾霍姆(Thomas Belhom)於2015年拍攝的貝澤別墅最新外景照片。這些照片將留在人們的記憶中，因為先前還沒有這棟別墅外觀的照片，就算有也是從很遠的地方拍攝的。

展覽主辦單位也將貝澤和勒·柯比意的檔案資料與人工智慧結合，以虛擬方式讓貝澤別墅重現生機。

建築師拉穆羅姆認為，貝澤別墅絕對應該被用來作為建築資源和文化旅遊的主題。離這裡不遠處就是突尼斯灣的旅遊勝地西迪布賽義德(Sidi Bou Said)海濱。他希望：「貝澤別墅能重見光明，在陽光下閃閃發光！」

*編輯部應這名學生要求，僅使用姓氏。

(編者：Virginie Mangin/gw，編譯自德文：楊煦冬/gj，繁體校對：盧品妤)