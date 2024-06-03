拥有百年历史的日内瓦国际车展即将落幕

瑞士日内瓦国际车展(The Geneva International Motor Show)主办方于上周宣布，由于吸引力不足和严峻的市场环境，历经百年风雨的日内瓦国际车展即将停办。
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主办方表示，2025年车展的筹备困难重重。市场对新一届车展的期待反应平淡。
日内瓦国际车展基金会主席亚历山大·德·塞纳克伦斯(Alexandre de Senarclens)于5月31日接受瑞士新闻社Keystone-SDA采访时提到，在邀请制造商为2025年的展会备展时，“我们有一种与市场愿望背道而驰的感觉。”
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日内瓦车展总干事桑德罗·梅斯基塔(Sandro Mesquita)认为，2024年的车展情势相当乐观。在新冠疫情缺席四年后，主办方成功邀请到30余位参展商，2000多名记者，并吸引到大批观众。
据梅斯基塔透露，2025年展会的原定目标是将活动规模扩大一倍。然而，“市场兴味索然。”
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