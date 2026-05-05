新加坡校园霸凌者面临鞭打惩罚

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（法新社新加坡5日电） 新加坡教育部4月公布新指引，校园霸凌者可被处以鞭打惩罚。但新加坡教育部长李智升今天对国会表示，这项处罚仅会作为最后手段，并配合严格的保护措施。

人权团体经常批评新加坡校园体系和刑事司法中仍存在体罚。世界卫生组织（WHO）去年发布的报告也指出，「目前有压倒性的科学证据显示，对儿童体罚不仅伴随多重伤害风险，且毫无益处」。

新加坡教育部为了协助学校应对霸凌等严重的学生不当行为，4月15日发布一系列更严格的新指引，包括违规学生最重可遭鞭打3下。

由于新加坡国会议员希望了解校园霸凌事件如何使用鞭打处罚，在今天进行质询。李智升回覆说，只有在学生不当行为严重，且所有其他纪律措施都不足以导正时，学校才会施以鞭打。

他还表示，为了确保受罚学生安全，学校会遵循严格程序，例如必须经过校长批准，且只能由授权教师执行。此外，由于新加坡刑法规定女性不受鞭刑，因此鞭打处罚仅限对男学生。

李智升补充说，学校将考量多项因素来决定是否处以鞭打惩罚，例如学生的成熟度，以及是否有助其从错误中学习和理解自身行为严重性；学校后续也会继续关注学生身心状况及改善情况，包括提供辅导。