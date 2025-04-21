方济各12年教宗生涯 致力教廷改革与处理神职性侵丑闻

afp_tickers

6 分钟

（法新社梵蒂冈21日电） 罗马天主教教宗方济各今天安息主怀，享寿88岁。在领导罗马天主教会的12年期间，他一直大力倡导怜悯与和平，同时致力教廷改革，并针对神职人员性侵问题采取行动。

法新社整理出方济各教宗生涯的主要成就、面临的反对势力，以及他的未竟志业。

● 处理神职人员性侵丑闻

教宗方济各（Pope Francis）2013年就任以来最大的挑战之一，就是神职人员性侵与掩盖丑闻。

2018年方济各访问智利，成为关键转捩点。起初他为1名遭控包庇年长神父性侵罪行的智利主教辩护，并要求指控者拿出证据。

后来，他坦言自己在此案中犯下「重大错误」，创下历任天主教教宗的先例。当时方济各召集智利的所有主教前往梵蒂冈，会后所有主教都递出辞呈。

同年，他剥夺犯下性侵行为的美国前枢机主教麦卡里克（Theodore McCarrick）的枢机头衔，并于2019年免除其圣职。

教宗还在2019年召开前所未见的峰会，听取受害者的声音，并承诺展开一场扫荡神职人员性侵的「全面战争」。

一系列具体改革措施随之而来，包括向世俗法院开放梵蒂冈档案，强制要求向教廷通报任何可疑性侵案件，以及任何试图掩饰的行为。

然而，由于告解言论仍无法公开，这点引发不满，部分人士认为方济各的改革力道不足。

● 外交

方济各任内积极出访，总计进行47次海外旅行，并优先造访他称为「边陲地区」的国家，也就是天主教徒为少数族群或遭边缘化的地区。

他经常呼吁恢复苏丹、加萨走廊与乌克兰等冲突热点地区的和平，并推动与其他宗教的对话，特别是伊斯兰教。

他也会带领梵蒂冈在幕后运筹帷幄，以推动外交成就，包括2014年促成美国与古巴关系正常化。

2018年，教廷还与中国共产党政府达成1项关于任命中国主教的历史性兼争议性协议。

方济各也屡次大声疾呼，盼乌克兰恢复和平，结果并未带来显着影响。事实上，方济各去年公开赞扬乌国境内「有勇气举起白旗并进行谈判」的人士，引发基辅方面的愤怒。

他对中东停火的呼吁也没有奏效。教宗去年12月谴责以色列对加萨的空袭是「暴行」后，遭以方大力抨击。

● 怜悯与社会正义

身为乐于亲近教友的自由派耶稣会士，方济各致力打造更开放的天主教会，尤其是对离婚、再婚及LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）成员展现包容。

这种做法激怒了传统派人士，尤其是他在2023年允许在某些情况下为同性伴侣举行祝福仪式。之后由于非洲与美国教会的强烈反弹，梵蒂冈被迫澄清立场。

德国枢机主教穆勒（Gerhard Mueller）在2023年出版的着作中谴责方济各「教义混乱」。

身为在阿根廷的义大利移民后代，方济各一向坚定捍卫移民权益，曾公开批评美国总统川普的大规模驱逐计画。

教宗也积极推动环境议题。他于2015年发布具里程碑意义的通谕「愿?受赞颂」（Laudato Si），呼吁全球加速应对气候变迁，并指富裕国家应负起最大责任。

●教廷改革

方济各任内曾对罗马教廷进行结构性改革，包括权力下放，提高透明度等，以提高一般教友与女性在教会内的地位。

这些改革于2022年纳入教廷新宪法，以重组梵蒂冈各部会架构。

方济各也着手整顿梵蒂冈不透明、充斥丑闻的财政，并于2014年成立经济秘书处，以打击贪腐，加强对投资与宗教事务银行（Vatican Bank，又名梵蒂冈银行）的审查，最终导致约5000个帐户被关闭。 教宗还对世界主教会议（Synod of Bishops）进行改革，将包括女性的教友纳为成员。至于是否允许女性担任执事等重大决策，将等到今年稍晚才会有结果。

方济各在教廷组织改革方面，同样面临强劲反对声浪，部分批评人士抨击他作风「专制」。