无尾熊传奇搜救犬贝尔退役 澳洲徵「英雄狗」接班

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（法新社雪梨20日电） 澳洲一个动物福利组织正在招募一只具有冒险精神的「英雄狗狗」，担任全职无尾熊搜救犬。

获选犬只将接替服役10年后正式退休的全球知名搜救犬「贝尔」（Bear）。贝尔曾在2019年底至2020年初澳洲爆发「黑色夏季」（Black Summer）野火期间大显身手，成功在灾区救出超过100只无尾熊。

当时澳洲东岸大火延烧，数百万公顷土地烧得焦黑、数以千计房屋受损，并让多座城市笼罩在有毒烟雾之中。

这只性格开朗又呆萌的搜救犬带着多项荣誉退役，包括「年度动物」（Animal of the Year）与「澳洲年度狗狗奖」（Australian Dog of the Year）等。

国际动物福利基金会（IFAW）大洋洲计画主管夏拉德（Josey Sharrad）表示：「贝尔为无尾熊侦测犬树立了黄金标准。」

她说：「它留下的位置难以取代，但现在也到了寻找接班犬的时候，延续它守护无尾熊的使命。」

IFAW表示，理想的候选犬只是精力充沛、个性「近乎执着」的搜救犬；这些特质或许让它们较难被一般家庭收养，却非常适合投入无尾熊搜救工作。

其他重要条件还包括爱玩、充满自信、对其他动物性情温和。

「保育创新」（Innovation for Conservation）负责人兼训犬员米勒（Russell Miller）说：「招募搜救犬一举两得，不仅给了狗狗重生的机会，也能帮助澳洲具代表性的无尾熊」。

根据IFAW徵才公告，犬只体型也必须适中，「不能太小，否则难以在野外活动；也不能太大，以免必要时训犬员无法将它抱起。」

有关单位目前正在澳洲东部阳光海岸（Sunshine Coast）进行面试，也接受影片申请。（编译：刘文瑜）