无视拜登谴责 以色列在穆斯林开斋节照常轰炸加萨

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（法新社加萨走廊10日电） 在穆斯林庆祝象徵圣洁月份斋戒月（Ramadan）结束的开斋节之际，以色列今天照常轰炸加萨走廊，无视美国总统拜登先前将以国的战争方式称为「错误」。

在开斋节（Eid al-Fitr）假期第1天，巴勒斯坦民众清晨聚集在加萨废墟中早祷。自从巴勒斯坦伊斯兰组织哈玛斯（Hamas）去年10月7日突击以色列以来，加萨已受到战争摧残长达6个多月。

有数以千计民众涌向艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque），前来礼拜的护理师阿布德（Rawan Abd）说：「这是有史以来最悲伤的开斋节…你可以在人们脸上看见悲伤。」这座清真寺位于以色列占领的东耶路撒冷旧城。

前来伊斯兰第3大圣地艾格撒清真寺礼拜的阿布德表示：「通常我们来艾格撒清真寺是为了庆祝，但今年我们来此只为了彼此扶持。」这个清真寺位址也被犹太人尊称为圣殿山（Temple Mount）。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）之前矢言绝不放弃摧毁哈玛斯和带回人质的行动，隔天以军继续对加萨展开战斗行动和空袭。

尼坦雅胡坚称，「世界上没有任何力量」能阻止以色列进军加萨最南端的城市拉法（Rafah）。这座城市现已挤满流离失所的巴勒斯坦民众。

尼坦雅胡这项威胁举措，适逢美国、埃及和卡达调停者在开罗磋商休战和释放人质的协议。

拜登对尼坦雅胡的鹰派做法感到益发沮丧，并对这场造成大量平民伤亡和广泛痛苦的战争，提出他到目前为止最严厉的批评。

拜登在上周录制、并于昨天晚上播出的访谈中，对美国西班牙语电视台环球电视台（Univision）说：「我认为他（尼坦雅胡）正在做的事是个错误，我不同意他的做法。」