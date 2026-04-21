日本东北7.7强震报6人受伤 不排除另一场大地震

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（法新社东京21日电） 日本东北三陆外海昨天下午发生规模7.7强震，至今天上午为止，通报至少6人受伤；这起地震同时引发最高80公分的海啸波，幸未传出重大灾损。当局不排除有另一场大地震的可能。

日本消防厅（FDMA）表示，截至今天上午8时止，共有6人受伤，其中两人伤势严重。

官方指出，目前并未接获重要设施受损或火灾的报告。

法新社报导，日本这次地震威力极强，连远在数百公里外的东京，都能明显感受到高楼摇晃。

根据日本气象厅资讯，地震发生于当地时间20日下午4时53分，震央位于宫古市东方约100公里的三陆外海，震源深度约10公里，地震规模上修为7.7。震后约2分钟，当局对岩手县及北海道太平洋沿岸中部发布海啸警报，海啸警报在数小时后解除。

气象厅表示：「发生另一场大型地震发生的可能性，比平时更高。」

消防厅指出，受影响地区地方政府已对逾18万2000名居民发布非强制疏散指示。

日本位于太平洋西缘地震环带，坐落于4大板块交界，被认为是全世界地震最频繁的国家之一。人口约1亿2500万的日本，每年平均发生约1500次地震，占全球地震总数约18%。（编译：纪锦玲）