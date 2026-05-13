日本北海道公司生产机器狼吓熊 接大量订单

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（法新社东京13日电） 日本去年熊袭致死人数创新高后，北海道一家生产凶恶外型机器狼的公司接获大量订单。这款产品名为「怪兽狼」，功能如同稻草人，拥有闪烁的红眼睛，还能发出嚎叫和咆哮声来吓跑野生动物。

总部位于北海道的「太田精器」公司表示，今年已经接到约50笔订单，超越往年全年的订单量。

社长太田裕治告诉法新社：「我们全都是手工制作，现在真的来不及，我们请顾客等2到3个月。」

太田说：「与熊相关的安全意识，还有防范野生动物（对农作物）危害的措施，均有所提升。也有愈来愈多人认同我们的产品对于应付熊很有效。」

订单多半来自农民、高尔夫球场业者，以及在乡下地区从事户外工作的人，比方说营造业。

2025至2026年间，日本全国有13人死于熊袭，是过往最高纪录的两倍以上。且根据官方数据，日本全国熊出没通报件数超过5万例，也比两年前创下的纪录增加逾一倍。

太田精器这款「怪兽狼」以组装管子作为结构，外披人造毛皮并装有喇叭，还有一张张开嘴巴、带有威吓感的脸孔。一套价格从4000美元左右起跳，配备电池、太阳能板、感应器、喇叭及其他装置。

「怪兽狼」能播放超过50种预录音效，包括人声和电子噪音，最远可传到一公里外。机器狼会左右摆动头部，双眼的红色LED灯会闪烁，尾巴也装有蓝色LED灯。

太田2016年推出这款产品时，目的是为防止鹿、野猪及熊对农作物造成危害，一开始还被笑说只是噱头。

现在公司正着手升级，让机器狼能装上轮子追赶动物，或沿特定路线巡逻。太田也计划开发能给健行者、钓客和学童携带的手持型机器狼，也在探索未来机种搭配人工智慧（AI）镜头的可能性。

他说：「我们希望透过我们的生产，为应对熊害尽一份心力。」