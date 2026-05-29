日本少子化加剧 总人口减少数量创新高

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（法新社东京29日电） 日本政府今天公布的数据显示，包含外国人在内的日本总人口，截至去年10月为1亿2304万9524人，较2020年减少309万6575人，减少数量与幅度皆创新高。

而日本去年的「国势调查」初值显示，总人口是继2015年与2020年连续3次减少；总人口与2020年的数据相比，减少幅度为2.5%，较前一次2020年减少94万8646人、幅度0.7%相比，大幅扩大。

日本总务省说明，主因是少子化的关系，使人口自然减少加速；而前一次调查正逢COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间，许多住在海外的日侨暂时回国，所以也影响统计数据。

这次调查之中，人口增加的地区只有东京都与冲绳县，其他45个道府县均为减少；过去一段时间，外地人口持续迁入的神奈川县、�斡裣亍⑶б断氐氖锥既�3县，还有爱知县与福冈县人口，在这次调查中均转为减少。

这也显示，人口减少的浪潮已经明显波及日本大都市。

2020年的调查显示，东京都与其周围卫星城镇，以及爱知县、福冈县、冲绳县等8个地区人口增加，不过这次调查，有两个地区转为减少。其中�斡裣亍⑶б断亍�爱知县人口减少是统计开始以来首见；神奈川县人口减少则是第二次世界大战结束后的1945年调查以来首见。

依减少数量来看的话，北海道减少最多，达23万9195人，静冈县以16万4357人排第2，兵库县14万1177人排第3。

日本政府从1920年起每5年实施一次「国势调查」，人口也被列为调查项目。总务省将在今年9月公布确定值。