日本拟补助女性离开东京下乡结婚 惹议政策胎死腹中

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（法新社东京30日电） 日本政府原本考虑藉由提供每人最高60万日圆补助，鼓励居住在东京或通勤至东京工作的年轻女性移居乡村地区结婚，然而这个点子广受奚落，日本官员今天表示已取消相关计画。

日本媒体报导，作为努力缩减乡村地区人口性别巨大差距的一部分，官员原本打算提供最高60万日圆（约新台币13万元）给每位离开东京至乡下结婚定居的女性，并补助有意愿移居的女性交通费参加地方政府举办的单身联谊活动。

日本地方创生大臣自见英子今天表示，她已指示官员「检讨」这项计画，并坚称媒体对补助额度的报导「不实」。

媒体揭露的这项计画本周在社群媒体招致嘲弄。批评者认为，这是男性主导的日本社会典型思维。相较于任何其他主要工业化经济体，日本男性于政治及其他领域更居主导地位。

有网友在社群媒体X平台写道：「他们难道认为，独立积极的高学历东京女性会思索：『什么？如果我嫁给地方男性并搬到乡下，我就能获得60万日圆！没问题！』…他们是认真的吗？」

另一人则说：「他们还不懂吗？这是认为女性必须生育才有价值的人才会想出来的计画。」

随着日本许多乡村地区高龄化，这些地方正面临人口衰退危机，一些小镇几乎或甚至没有孩童。

其中一个原因在于比起年轻男性，更多年轻女性为追求更好的高等教育与工作机会，离开自己生长的小乡镇搬进大城市，尤其是东京。